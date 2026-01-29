Nigeria: Zichis Agro rejoint le conseil d'administration de NGX Growth en vue d'améliorer sa liquidité

Zichis Agro Allied Industries Plc a commencé à être cotée sur le Nigerian Exchange Growth Board le 20 janvier 2026, rejoignant ainsi un segment conçu pour les entreprises en croissance à la recherche d'une plus grande visibilité sur le marché.

La société a été cotée par voie d'introduction plutôt que d'offre publique, ce qui signifie qu'aucune nouvelle action n'a été vendue lors de l'admission. La direction a déclaré que cette démarche visait à améliorer la liquidité des actions, à renforcer les normes de gouvernance et à positionner le groupe de manière à ce qu'il puisse attirer de nouveaux capitaux au fur et à mesure de l'expansion de ses activités.

Lors d'un événement intitulé "Facts Behind the Listing", les dirigeants ont exposé leurs projets d'expansion dans la chaîne de valeur agricole du Nigeria. Zichis opère dans les domaines de l'élevage, de la production végétale, de la transformation des aliments pour animaux, de l'aquaculture et de l'exploitation agricole, et ses activités principales sont basées dans l'État d'Ogun.

La société a déclaré qu'elle avait l'intention d'approfondir l'intégration en amont et en aval afin d'améliorer l'efficacité, d'augmenter la capacité de production et de réduire la dépendance à l'égard des intrants de tiers. La direction a également mis l'accent sur les plans d'expansion de la production dans les secteurs de la volaille, de la pisciculture et de la fabrication d'aliments pour animaux.

Le NGX Growth Board offre des conditions d'admission à la cote moins strictes que le Main Board, tout en imposant des normes de gouvernance visant une expansion à long terme. Il est de plus en plus utilisé par les entreprises nigérianes de taille moyenne qui cherchent à accéder au marché sans lever immédiatement des capitaux.

Points clés à retenir

La cotation de Zichis Agro montre comment les entreprises agroalimentaires nigérianes utilisent le marché des capitaux comme un outil stratégique plutôt que comme une opération de collecte de fonds. En s'introduisant sur le marché, les entreprises bénéficient d'une découverte des prix, d'une meilleure transparence et d'une plateforme pour de futures augmentations de capital ou de dettes.

L'agriculture reste un secteur prioritaire pour le Nigeria, compte tenu des pressions en matière de sécurité alimentaire, des objectifs de substitution des importations et de la demande croissante d'une population de plus en plus nombreuse. Les entreprises qui opèrent à plusieurs stades de la chaîne de valeur sont mieux placées pour gérer la volatilité des coûts et les risques d'approvisionnement. Le Growth Board joue un rôle spécifique dans cette stratégie. Il abaisse les barrières pour les entreprises de taille moyenne tout en signalant un engagement en faveur de la gouvernance et de la divulgation d'informations.

Pour les investisseurs, cependant, la liquidité peut rester faible dans les premiers temps, ce qui rend la fixation des prix moins stable. Si Zichis poursuit sa cotation par une expansion opérationnelle et une éventuelle levée de fonds, elle pourrait vérifier si le Growth Board peut devenir une filière viable pour faire évoluer les entreprises agricoles vers des sociétés publiques plus grandes et plus liquides.