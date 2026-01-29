Madagascar: Hommage - La voix d'Annick Raherimanana s'est tue à jamais

Une voix, une exigence, un héritage. Ces mots résument ce qu'était Annick Raherimanana pour le journalisme radiophonique à Madagascar. Elle s'est éteinte hier après-midi.

Le journalisme malgache, particulièrement le journalisme radiophonique, perd l'une de ses voix les plus marquantes et les plus impactantes. Une voix, une présence et un charisme qui lui ont valu un titre international de meilleure voix-off radiophonique en 2009. Comme le souligne Ismaël Razafinarivo, directeur de publication d'Antsiva Radio, « Annick Raherimanana n'était pas seulement une voix reconnaissable entre mille. Elle était une conscience professionnelle, une école de rigueur et un modèle de courage et de détermination pour plusieurs générations de journalistes ».

« Elle était particulièrement à cheval sur la précision dans le traitement de l'information et sur la ponctualité », ajoute Ismaël Razafinarivo. Sa carrière dans le journalisme débute en 1994, au moment où Antsiva commence à peine à prendre forme. Elle fait partie des membres fondateurs de cette aventure radiophonique appelée à devenir une référence. Vers l'an 2000, elle accède au poste de rédactrice en chef.

Audacieuse

En 2003, Annick Raherimanana s'éloigne brièvement d'Antsiva pour une nouvelle aventure radiophonique à la radio Fréquence Plus. Parallèlement, elle tente une brève expérience télévisuelle en tant que coproductrice d'émission. À partir du 8 mars 2003, elle rejoint la famille de la presse écrite en intégrant la rédaction de La Gazette de la Grande Île, tout en poursuivant ses activités à la radio et à la télévision. Elle y anime notamment la rubrique économique en malgache, « Zoro toe-karena ».

En août 2008, Annick Raherimanana retourne à Antsiva Radio comme rédactrice en chef, avant d'être nommée administratrice déléguée en 2010, fonction qu'elle occupera jusqu'à son décès. Analyste avisée, éditorialiste respectée, conceptrice d'émissions comme Ny Marina, qu'elle co-réalise, Annick Raherimanana laisse son empreinte sur l'ensemble des programmes d'Antsiva. Chaque émission portait sa marque : une exigence absolue de vérité, une rigueur lexicale sans concession, le respect des noms, des titres, des faits et des horaires.

« Rigoureuse, parfois redoutée, elle ne transigeait jamais avec le professionnalisme. Audacieuse, elle n'hésitait pas à affronter qui que ce soit, quel que soit le statut, dès lors que le débat d'idées et la recherche de l'information l'exigeaient », témoigne Ismaël Razafinarivo. Formatrice dans l'âme, elle a façonné et inspiré de nombreux journalistes, dont certains sont devenus de grandes figures de la scène politique.