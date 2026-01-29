Madagascar: Ascension du mont Everest - Deuxième tentative pour les Bouka

La famille Bouka ambitionne de planter le drapeau malgache au sommet de l'Everest au mois de mai. Ce sera leur deuxième ascension.

Nouveau défi. La famille d'alpinistes, les Bouka, poursuit son tour du monde. Le père, Zouzar Bouka, quinquagénaire, qui dirige l'équipe et assure en même temps le rôle de coach, et ses deux fils, Raj Alexandre, 21 ans, et Rais, 24 ans, tenteront une deuxième ascension du mont Everest en mai.

« L'objectif est clair : planter le drapeau malgache au sommet du toit du monde, un symbole de fierté nationale et de persévérance », a livré Zouzar. Lors de leur première tentative, l'an passé, les frères Raj Alexandre et Rais avaient réalisé une performance remarquable en atteignant l'altitude de 8 600 m, si le pic est à plus de 8 800 m. Le père a, pour sa part, atteint les 6 800 m, avant de devoir interrompre son ascension en raison d'un malaise.

Les frères s'entraînent depuis quelque temps en Autriche et en Suisse pour s'acclimater. « Pour l'instant, nous nous entraînons en montagne et sur les glaciers, une réelle pratique, avec des équipements, et s'habitue au type de terrain pendant des mois », explique Zouzar. Le trio envisage de débarquer à Katmandou, capitale du Népal, le 1er mai.

Tour du monde

Après quelques jours consacrés à l'acclimatation, ils entameront l'ascension proprement dite, une étape estimée à environ deux semaines, même si la réussite de l'expédition dépendra largement des conditions météorologiques.

Les Bouka avaient déjà planté le drapeau malgache sur de nombreux sommets et sites emblématiques à travers le monde. Ils avaient jusqu'ici effectué une trentaine d'expéditions dans neuf pays, y compris Madagascar. Ils avaient quasi savouré les pics historiques comme la crête de Bobalahy, Iharanandriana, Pic Boby, le volcan Vohitany, Ambatomanohina, Tsiafajavona, Mangabe, tous culminant à plus de 2 500 mètres d'altitude.

À l'international, la famille Bouka avaient déjà réalisé trois ascensions au Chili et avaient atteint les 6 100 m à Ojos del Salado, 6 016 m à San Francisco en Argentine, le sommet du Cotopaxi à 5 897 m en Équateur, 5 900 m de l'Island Peak au Népal, le sommet du Kilimandjaro (5 895 m) en Tanzanie, le Mount Baker aux États-Unis, le Dead Woman's Pass au Pérou, ainsi que l'expédition polaire en Antarctique.

Ces ascensions, réalisées sur plusieurs continents, témoignent d'un parcours exceptionnel, d'une constance dans l'effort et d'une volonté affirmée de représenter Madagascar avec fierté. Zouzar et Raj ont été reçus par le ministre des Sports hier à Ambohijatovo pour la traditionnelle « Tsodrano ».