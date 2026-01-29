Madagascar: Saison cyclonique - Une tempête tropicale menace de traverser l'île

Le week-end s'annonce pluvieux. Une zone perturbée dans le canal de Mozambique risque d'évoluer en cyclone et de traverser Madagascar.

Alerte météo. Un cyclone menace de traverser l'île, d'Ouest à l'Est, durant cette fin de semaine. Un système dépressionnaire se forme dans le canal de Mozambique, non loin de Madagascar. « Les prévisions indiquent que cette dépression, grâce à des conditions favorables dans l'ensemble de la zone où elle évolue, pourrait évoluer en cyclone le 30 janvier. Selon les dernières données, le système devrait toucher directement le Nord-Ouest dès le matin du samedi 31 janvier », indique la direction générale de la Météorologie, hier.

La prévision de trajectoire et d'intensité du système, établie par la même source hier à 16 heures, note que le système peut atteindre le stade de forte tempête tropicale avant son atterrissage autour de Besalampy. Une fois sur terre, l'œil du système pourrait sillonner les régions de Betsiboka, d'Alaotra-Mangoro et passer non loin de la région d'Analamanga, avant de ressortir en mer dans la région Atsinanana, le 1er février.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les alertes sont lancées. « De fortes pluies sont attendues sur le Nord-Ouest ainsi que sur les régions situées sur un axe Mahajanga-Vatomandry, en passant par Antananarivo, avec des risques de crues éclair, d'inondations et de glissements de terrain sur les hautes terres entre jeudi et dimanche », d'après les analyses de cycloneoi.com, un blog qui partage des actualités cycloniques dans l'océan Indien.

La direction générale de la Météorologie a placé plusieurs régions en vigilance. Les précipitations pourraient atteindre 50 à 100 mm en 24 heures à partir du mercredi 28 janvier dans les districts de Nosy Be, Ambanja, Analalava, Mahajanga I-II, Mitsinjo, Marovoay et Ambato-Boeny, et à partir de ce jour dans les districts de Mitsinjo, de Mampikony, de Boriziny, d'Antsohihy et de Bealanana.

Affectés

Les districts de Besalampy, de Mandritsara, de Befandriana Avaratra, ainsi que les régions de Betsiboka, d'Analamanga et d'Alaotra-Mangoro pourraient aussi être affectés par ces fortes pluies à partir du samedi 31 janvier.

Le centre de ce système se situait à environ 306 km à l'ouest-nord-ouest de Besalampy, hier à 15 heures. Son intensité restait modérée, avec des vents estimés à 45 km/h, accompagnés de rafales de 60 km/h à l'intérieur des zones orageuses. Ce phénomène météorologique est à suivre de près.