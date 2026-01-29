Madagascar: Relance économique - Consultations régionales ce jour dans six villes

29 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Antsa R

Le processus des Assises pour la relance économique entre dans une nouvelle phase ce jour, avec l'organisation de rencontres simultanées dans les chefs-lieux de province d'Antsiranana, de Fianarantsoa, de Toamasina, de Toliara et de Mahajanga.

Après le lancement officiel tenu à Antananarivo le 19 janvier, le gouvernement entend désormais élargir la concertation au niveau territorial afin d'ancrer la relance dans les réalités de chaque région.

Initiées par le ministère de l'Économie et des Finances (MEF), en collaboration avec le ministère de l'Industrialisation et du Développement du secteur privé (MIDSP) et l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM), ces assises bénéficient de l'appui de la Banque mondiale à travers le projet PIC, ainsi que de l'Union européenne. Pour l'exécutif, il s'agit d'une étape structurante dans l'élaboration du Plan de relance économique de Madagascar.

Au cœur de la démarche, une ambition : poser les bases d'un nouveau partenariat public-privé. L'objectif affiché est double. D'une part, restaurer la confiance des investisseurs en consolidant une vision partagée et un cadre macroéconomique stable, condition essentielle à l'investissement et à la croissance.

D'autre part, relancer l'investissement productif et renforcer la compétitivité de l'économie nationale. Les assises régionales doivent aussi permettre de recueillir les contributions des acteurs publics et privés, d'identifier les priorités économiques locales et de faire émerger des propositions concrètes adaptées aux enjeux de terrain, notamment dans les secteurs à fort potentiel de croissance.

Les conclusions attendues alimenteront ensuite l'Assise nationale, appelée à consolider une vision économique commune et à formaliser un Pacte national de relance économique entre l'État et le secteur privé.

À travers ce processus participatif, le gouvernement réaffirme sa volonté de bâtir une économie inclusive, compétitive, productive et créatrice d'emplois, au service d'une croissance durable.

