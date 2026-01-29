Congo-Brazzaville: Vie syndicale - La CSTC mise sur son 3e congrès ordinaire

À l'occasion de la traditionnelle cérémonie d'échange de voeux, le président de la Confédération syndicale des travailleurs du Congo (CSTC), Elault Bello Bellard, a confirmé la tenue du prochain congrès de l'organisation. Un rendez-vous crucial pour les travailleurs congolais qui marquera la fin d'un mandat et le renouvellement de l'équipe dirigeante.

L'ambiance était à la fois solennelle et combative le 28 janvier à Brazzaville. Face aux membres du secrétariat confédéral et aux représentants des différentes fédérations, Elault Bello Bellard a tracé la feuille de route pour l'année en cours, avec un objectif majeur : l'organisation réussie du 3e congrès ordinaire de la CSTC en juin prochain.

Dans son allocution, le président de la CSTC a tenu à rassurer sa base sur l'aboutissement du programme quinquennal. Pour lui, l'heure est à la finalisation des projets avant le grand rassemblement. « Je vous rassure que les membres du secrétariat confédéral et moi-même ne ménagerons aucun effort pour assurer un bon atterrissage à cette fin d'année 2026. Les préparatifs des travaux du 3e congrès ordinaire sont déjà en cours », a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

S'exprimant au nom des fédérations affiliées, Ngatsé Itoua Mbola a dressé un bilan sans concession de l'année écoulée, qualifiée d'éprouvante pour les travailleurs congolais. Parmi les points noirs relevés, il a évoqué les multiplications des grèves et des licenciements abusifs, la précarité financière ayant entravé l'action syndicale ainsi que le déficit de formation. Il a, par ailleurs, lancé l'appel à l'unité avant d'inviter le bureau actuel à poursuivre ses efforts pour obtenir de nouvelles victoires sociales.

Le 3e congrès ordinaire ne sera pas qu'une simple formalité administrative. Il s'agira d'un moment charnière où une nouvelle équipe dirigeante sera élue pour répondre aux défis croissants du monde du travail au Congo. En clôturant la cérémonie, Elault Bello Bellard a salué la résilience des syndiqués qui, malgré les tempêtes, restent attachés à la survie et au rayonnement de leur organisation puisque la CSTC met en avant le dialogue.