Congo-Brazzaville: Innovation technologique - Les agents de l'Indist renforcent leurs capacités dans la gestion électronique des documents

29 Janvier 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Jean Pascal Mongo-Slyhm

Les cadres et agents de l'Institut national de documentation et d'information scientifique et technologique (Indist) sont réunis depuis le 28 janvier à Brazzaville pour un séminaire de formation sur l'archivage numérique et la gestion des salles multimédias.

L'atelier, qui regroupe également plusieurs cadres et chercheurs des instituts du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, a pour objectif de renforcer les capacités du personnel de ce département dans la gestion électronique des documents.

« Ce séminaire vient à point nommé, car il était important de pouvoir former les chercheurs en matière d'archivages numériques et de tout ce qui est bibliothèque numérique », a déclaré le directeur du cabinet du ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Aimé Christian Kayath, à l'ouverture des travaux.

Le séminaire servira, par ailleurs, à la mise en service de la salle multimédia et de la bibliothèque numérique récemment inaugurées. Le but étant de permettre à tous les agents, chercheurs et universitaires de pouvoir se documenter dans des conditions plus modernes.

«Notre ministère possède aujourd'hui les outils nécessaires pour s'arrimer aux normes du numérique. Il est question de nous mettre à pied d'oeuvre pour faire valoir ces outils et permettre à la recherche de s'immerger encore plus profondément dans ce domaine », a indiqué Aimé Christian Kayath.

