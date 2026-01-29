Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le comité central du PCT se dote des outils de travail

Réuni en session inaugurale le 27 janvier à Brazzaville, le comité central du Parti congolais du travail (PCT) a, entre autres, adopté son plan d'action pluriannuel 2026-2030, son programme d'activités 2026, le projet d'esquisse de budget exercice 2026, ainsi que le programme du parti.

Le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, a rappelé que cette session a permis de structurer la vision politique du parti et de poser les balises de son action durant le quinquennat et de programmer les activités à mener au cours de l'année 2026. Selon lui, le principal défi pour l'année 2026 reste la réélection du candidat du parti, Denis Sassou N'Guesso à la magistrature suprême.

«Voilà un premier test grandeur nature que le comité central issu du 6e congrès ordinaire est tenu de réussir. Réussir ce test voudrait dire assurer, comme promis, une victoire éclatante, dès le premier tour, au très Grand camarade Denis Sassou N'Guesso, notre candidat, notre champion. Cela requiert que le comité central relève le défi de la mobilisation populaire. Sans une mobilisation populaire, aucune victoire ne saurait être acquise », a-t-il reprécisé.

C'est ainsi que Pierre Moussa a invité les membres du comité central à aller au-devant des citoyens, les écouter, recueillir leurs espérances et répondre à leurs inquiétudes. « Le peuple doit sentir que le PCT est à ses côtés, qu'il est son bouclier. C'est ainsi que nous devons transformer l'élection présidentielle de mars 2026 en un moment de triomphe collectif », a prescrit le secrétaire général du PCT.

Concernant la vie du parti, il a rappelé que le congrès, qui en est l'instance suprême, a tracé les grandes orientations politiques, économiques, socioculturelles et environnementales qui doivent guider l'action du PCT dans les années à venir. De ce fait, il revient au comité central, instance de direction entre deux congrès, la lourde responsabilité de traduire ces orientations en réalités tangibles.

« C'est dire que le comité central a une mission cardinale à assumer, à l'issue de ce congrès. Il doit assurer la mobilisation des militants, oeuvrer au renforcement de l'unité et de la discipline qui font la force de notre organisation. Il doit veiller à la formation des membres du parti, à la vitalité et à l'efficacité de ses structures. Le comité central doit suivre et évaluer l'action du parti ainsi que la mise en oeuvre des politiques publiques inspirées du programme du parti, ce, pour lui permettre de demeurer fidèle à ses engagements envers le peuple », a rappelé Pierre Moussa.

D'après lui, la base militante du parti et le peuple congolais tout entier les observent et attendent que les résolutions du congrès se traduisent en actes concrets. D'où l'impératif pour le comité central d'être à la hauteur de cette attente. « Il doit incarner la volonté du congrès en maintenant le cap fixé et en adaptant nos stratégies aux évolutions du contexte national et international, afin que chaque action du parti soit guidée par l'intérêt supérieur du peuple », a-t-il martelé, appelant chacun des membres du comité central à prendre la pleine mesure de cette responsabilité historique.

Le secrétaire général du PCT a, enfin, insisté sur la nécessité d'agir avec détermination dans l'unité, la cohésion, la discipline et la solidarité, pour que leur parti demeure la force motrice du progrès, de la justice sociale et de la paix dans le pays.