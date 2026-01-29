Congo-Brazzaville: Maison Russe - Bilan 2025 et cap sur une année 2026 placée sous le signe de l'unité

La Maison Russe de Brazzaville a présenté, le 28 janvier, le bilan de ses activités de l'année écoulée et les grandes orientations de sa feuille de route 2026, lors d'une conférence de presse animée par sa directrice, Maria Fakhrutdinova. Une rencontre marquée par la volonté de renforcer les liens culturels et éducatifs entre la Russie et le Congo, avec la jeunesse comme principal moteur au service de l'unité des peuples.

L'année 2025 a été largement dominée par la célébration du centenaire de la diplomatie russe dans le monde. À Brazzaville, cet anniversaire a donné lieu à une série d'initiatives : échanges en visioconférence, marche culturelle ayant mobilisé plus de 1 300 personnes, projections, ainsi que la participation de jeunes congolais aux concours culturels et aux forums internationaux de coopération en Russie.

Ces actions et bien d'autres engagements ont valu à la Maison russe deux distinctions, dont le prix d'Ambassadeur de la paix et de la diversité culturelle décerné par le Studio 210, ainsi que le prix pour la promotion de la langue russe octroyé à sa directrice.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Véritable pont culturel et éducatif entre la Russie et le Congo, la Maison Russe agit aussi bien en milieu urbain que dans les quartiers, les lycées et les régions pour renforcer l'accès et l'apprentissage de la langue sur le continent. En 2025, de nouveaux enseignants russes sont arrivés pour renforcer l'apprentissage de cette langue au Congo dans les lycées et à l'université Marien Ngouabi. À côté de cela, les activités, gratuites et accessibles, visant à toucher directement les jeunes sur le terrain. Cette dynamique s'applique tant au Congo que dans les autres Maisons Russes régionales.

Maria Fakhrutdinova a insisté sur l'importance stratégique de la maîtrise du russe pour accéder aux opportunités académiques. Si le quota de 250 bourses de coopération reste inchangé cette année, de nombreuses bourses complètes sont proposées directement par les universités russes, y compris aux professionnels. « La condition essentielle reste la connaissance de la langue russe », a-t-elle rappelé.

Les perspectives de la Maison Russe pour 2026 s'inscrivent dans le cadre de « l'Année de l'unité du peuple russe » décrétée par le président Vladimir Poutine. Elles prévoient la poursuite du centenaire de la diplomatie, le lancement des Olympiades nationales, le renforcement de la présence des enseignants russes dans les lycées et universités de Brazzaville, ainsi que la célébration de dates historiques majeures, dont les 65 ans du premier vol humain dans l'espace, avec une conférence prévue le 12 avril.

Des spectacles de théâtre, de slam et de musique, ainsi qu'une exposition photo sur Brazzaville vue par des citoyens russes, sont également programmés. L'innovation numérique occupera une place centrale, avec un renforcement de la présence sur TikTok et les réseaux sociaux pour l'apprentissage du russe et la diffusion de contenus éducatifs, culturels et historiques.

La directrice de la Maison Russe a invité les journalistes congolais à participer au concours international de journalisme « Honest View 2026 », consacré aux enjeux internationaux et à la coopération entre les peuples. Ce concours offre aux lauréats une visibilité internationale et des récompenses financières significatives. Des conférences, notamment sur la sécurité alimentaire, viendront compléter cette offre destinée à renforcer les capacités des professionnels des médias et à favoriser un traitement approfondi de ces questions majeures pour l'Afrique et le monde.