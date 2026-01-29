Congo-Brazzaville: Diplomatie Vaticane - Un nouveau nonce apostolique au pays

29 Janvier 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Marie Alfred Ngoma

Le pape Léon XIV a nommé Mgr Relwendé Kisito Ouédraogo à la nonciature apostolique en République du Congo. D'origine burkinabè et âgé de 54 ans, il était jusqu'à présent officiel de la Section pour les Affaires générales de la Secrétairerie d'État. De par cette nomination, Mgr Ouédraogo est élevé au siège titulaire d'Ilta, avec la dignité d'archevêque.

La nouvelle de cette nomination a été relayée par Vatican News mercredi 28 janvier. Né le 9 avril 1972 à Gourcy au Burkina Faso, Mgr Relwendé Kisito Ouédraogo succède au nonce apostolique Javier Herera Corona qui a fait ses adieux à la République du Congo en début de cette année.

Il a été ordonné prêtre le 3 décembre 2000 pour le compte du diocèse de Ouahigouya. En 2012, Relwendé Kisito Ouédraogo devient le premier docteur en Sainte Liturgie de son pays. Il effectue sa thèse, portant sur le thème L'image liturgique: Essai d'une esthétique rituelle chez Romano Guardini, à l'Institut pontifical saint Anselme de Rome en Italie.

En 2010, il a été appelé à travailler au sein de la Section pour les Affaires générales de la Secrétairerie d'État au Vatican.

Depuis 2013 jusqu'à sa nomination comme nonce apostolique, il a assuré les fonctions de secrétaire particulier du cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège. Il est également membre du Comité de Gestion du Fonds «Pro Africa» ; du Conseil d'administration de la Fondation «Mondo Unito» et de l'Association des liturgistes africains (Consociatio Liturgica Africana).

Mgr Ouédraogo parle couramment français, italien, anglais et allemand.

