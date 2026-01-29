Niger: Une attaque terroriste aux drones kamikazes visant la base aérienne de l'armée

De fortes détonations et des crépitements d'armes qui ont duré plus d'une heure à l'aéroport, non loin de la base aérienne, ont été entendus ce mercredi tard dans la nuit. Un calme plat règne sur la capitale Niamey sur fond d'un silence pesant des autorités du pays qui évaluent en ce moment cette opération violente. Confidentiel Afrique revient sur ce qui s'est réellement passé lors de cette nuit agitée..

Aucun communiqué officiel pour l'instant du côté du palais de Niamey et du ministère nigérien de la Défense. La situation est calme depuis ce matin. Selon des sources autorisées confidentielles parvenues en exclusivité à Confidentiel Afrique, la thèse d'une attaque terroriste d'une violence inouïe serait privilégiée. Selon des sources bien informées consultées par Confidentiel Afrique, il se susurre que les terroristes ont utilisé des drones kamikazes de pointe pour anéantir la base aérienne de l'armée nigérienne.

Ces tirs interviennent au moment où Yevkurov, le 1er Adjoint du ministre de la défense Russe est de passage à Niamey. Dans cette base aérienne nigérienne, y avait- il des soldats russes durant ces crépitements? Les militaires nigériens ont bien assuré la riposte avant le repli des assaillants. Pour l'instant, Confidentiel Afrique n'a pas obtenu de confirmation.

Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, les échanges de tirs ont fait des victimes et des blessés au niveau de la base aérienne qui était la cible des assaillants. Selon nos informations, ils n'ont pas dépassé la base aérienne ni du côté de l'aéroport civil ni du côté où est stocké l'uranate. Une réunion d'urgence a été dare dare convoquée par le Conseil de Défense et de Sécurité à la présidence de Niamey ce matin.