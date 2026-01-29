Togo: Un nouveau responsable pour la Direction centrale du commissariat des armées

29 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Le commissaire lieutenant-colonel Medèboudola Pekle a été nommé nouveau responsable de la Direction centrale du commissariat des armées (DCCA).

Titulaire d'un diplôme de commissaire de l'air obtenu à l'École du Commissariat de l'Air de Salon-de-Provence, en France, il succède au à Komi Amégran, admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Cette nomination marque une nouvelle étape dans la carrière d'un officier reconnu pour sa rigueur, son sens du devoir et sa maîtrise des questions administratives et financières militaires.

Des qualités que le chef d'état-major général des FAT, Dimini Allahare, a tenu à saluer, rappelant les défis importants qui attendent le nouveau responsable de la DCCA.

Le Commissariat des armées est un organisme interarmées.

Il joue un rôle central dans le fonctionnement quotidien et la performance globale des Forces armées togolaises (FAT).

Sa première mission est le conseil du commandement. À ce titre, le Commissariat intervient dans les domaines administratif, financier et juridique.

Il apporte une expertise indispensable à la prise de décision, notamment en matière de gestion des ressources, d'application des textes réglementaires et de sécurisation juridique des actes de commandement.

La Direction centrale du commissariat des armées assure également la surveillance administrative des corps de troupes et des unités formant corps.

Elle veille au respect des procédures, à la bonne gestion des effectifs, des soldes, des marchés et des équipements, contribuant ainsi à la transparence et à la discipline administrative.

Enfin, le Commissariat des armées est chargé de l'administration des différentes composantes des FAT.

Cela inclut la gestion financière, logistique et humaine, autant de fonctions essentielles au maintien de la capacité opérationnelle des forces. Sans une administration efficace, l'action militaire sur le terrain ne peut être durable ni cohérente.

