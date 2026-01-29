Togo: De nouveaux tribunaux pour rapprocher la justice des populations du nord

Dans le cadre de la modernisation du système judiciaire, le gouvernement lance la construction de nouveaux tribunaux de première instance dans plusieurs villes de la région des Savanes, au nord du pays.

Les localités concernées sont Mandouri, Dapaong, Mango et Tandjoaré.

Les travaux ont été lancés par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits humains, Pacôme Adjourouvi.

Les autorités entendent rapprocher la justice des populations et améliorer les conditions de travail des acteurs de la chaîne judiciaire.

« Ce projet constitue un acte majeur pour moderniser la justice et améliorer son accessibilité. Le ministère veillera à la bonne exécution des travaux dans les délais impartis », a souligné M. Adjourouvi.

Parallèlement, les prisons civiles de ces localités feront l'objet d'une réhabilitation complète afin d'améliorer les conditions de vie des détenus.