Madagascar: Airtel Madagascar-ESCM Business School s'unissent pour former les talents de demain

Les deux entités ont signé, avant-hier, un partenariat stratégique destiné à renforcer les passerelles entre le monde académique et le monde professionnel, avec une ambition commune : accompagner la jeunesse malgache vers une insertion professionnelle durable et valoriser les talents de demain.

Matériels dédiés

Il s'agit d'un partenariat qui concerne plusieurs axes majeurs. À commencer par les infrastructures et la connectivité, puisque Airtel Madagascar mettra à disposition des matériels dédiés permettant un accès gratuit à Internet pour les étudiants de l'ESCM.

À cet effet, une salle connectée, équipée et alimentée par la connectivité Airtel, sera installée au sein de l'établissement, avec une capacité d'accueil d'environ 50 étudiants, afin de favoriser l'apprentissage numérique, la recherche et le travail collaboratif.

En matière de renforcement de capacité, Airtel Madagascar mettra à disposition des opportunités de stages et d'alternance au profit des étudiants de l'ESCM, afin de renforcer leur expérience professionnelle et leur employabilité.

Par ailleurs, des projets pédagogiques conjoints sont prévus dans ce partenariat, grâce à l'organisation de conférences, ateliers, études de cas et interventions métiers, animés par des experts d'Airtel Madagascar, pour rapprocher théorie et pratique.

Grâce à son volet de soutien et mécénat éducatif, le partenariat envisage d'accompagner des projets académiques et éducatifs à travers un appui logistique, du parrainage et un engagement en faveur de l'excellence.

Enfin, la partie communication et visibilité consistera à valoriser les actions et les résultats du partenariat à travers les supports institutionnels et les canaux de communication des deux institutions.

Piliers essentiels

Pour Airtel Madagascar, ce partenariat marque symboliquement l'ouverture de l'année 2026. Il traduit l'importance accordée par l'opérateur au secteur de l'éducation et à la jeunesse, piliers essentiels de sa politique d'engagement et leviers incontournables du développement du pays.

Ce partenariat intervient dans un contexte où Madagascar connaît une accélération de sa transformation numérique, et où les besoins en compétences techniques, managériales et digitales ne cessent de croître.

À travers cette collaboration, Airtel Madagascar réaffirme son rôle de catalyseur d'innovation et d'inclusion numérique, et son engagement constant en faveur de la jeunesse et de l'éducation, considérées non seulement comme l'avenir du pays, mais aussi comme une force active du développement national.

« Airtel a toujours eu à cœur la jeunesse et plus encore aujourd'hui, avec les défis et les opportunités liés à la transformation digitale. Nous croyons profondément que chaque jeune mérite une chance de se former, de développer ses compétences, de grandir et de participer activement au développement de Madagascar », a déclaré Anne Catherine Tchokonté, directrice générale d'Airtel Madagascar.

De son côté, ESCM Business School renforce, à travers ce partenariat, sa mission de proposer une formation alignée avec les réalités du marché, favorisant l'employabilité, l'innovation et l'excellence académique.