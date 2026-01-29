Afrique: A la Une - Les sanctions infligées au Sénégal par la CAF

Dakar — Les sanctions infligées au Sénégal par le jury disciplinaire de la CAF après les incidents de la finale de la CAN contre le Maroc, qui n'a pas été épargné non plus, sont largement commentées par les quotidiens reçus, jeudi, à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

La CAF a rendu publiques les décisions de son jury disciplinaire relatives aux incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025 disputée au Maroc (21 décembre 2025- 18 janvier 2026), ayant opposé les équipes du Sénégal et du pays hôte.

"Le Sénégal lourdement sanctionné", affiche le quotidien L'As à la Une, qui écrit : "La commission de discipline de la CAF n'a pas fait dans la demi-mesure face aux altercations qui ont émaillé la fin de la rencontre lors de la finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations entre le Sénégal et le Maroc à Rabat".

Le sélectionneur des Lions du Sénégal, Pape Bouna Thiaw, a été suspendu pour cinq matchs officiels de la Confédération africaine de football (CAF) et condamné à une amende de 100 000 dollars US, environs 66 millions francs CFA, tandis que les joueurs Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr ont écopé de deux matchs de suspension chacun, à la suite des sanctions disciplinaires prononcées, mercredi, par le jury disciplinaire de la CAF.

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a également été condamnée à payer une amende totale de 615 000 dollars US, environs 405,9 millions FCFA : 300 000 dollars (198 millions FCFA) pour le comportement inapproprié de ses supporters, 300 000 dollars autres pour la conduite antisportive de ses joueurs et de son encadrement technique, et 15 000 dollars, environ 9,9 millions FCFA) pour cumul d'avertissements de cinq joueurs ayant été sanctionnés au cours de la rencontre.

Le jury disciplinaire de la CAF a également pris des mesures à l'encontre de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et de certains joueurs marocains. Le défenseur du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi a été suspendu pour deux matchs officiels CAF, dont un match avec sursis pour une durée d'un an, pour comportement antisportif. Le milieu de terrain marocain Ismaël Saibari a, pour sa part, été suspendu pour trois matchs officiels CAF et condamné à une amende de 100 000 dollars US.

Sur le plan institutionnel, la FRMF a écopé d'une amende globale de 315 000 dollars US, environs 207,9 millions FCFA : 200 000 dollars (132 millions FCFA) pour le comportement inapproprié des ramasseurs de balles, 100 000 dollars US pour l'envahissement de la zone de révision VAR par les joueurs et l'encadrement technique, entravant le travail de l'arbitre, et 15 000 dollars, environ 9,9 millions FCFA pour l'utilisation de lasers par les supporters marocains.

Le jury disciplinaire a rejeté la réclamation introduite par la Fédération marocaine de football qui demandait tout simplement l'annulation de la victoire du Sénégal.

"Les décisions, annoncées, visent à punir les comportements jugés antisportifs, notamment la sortie temporaire des joueurs sénégalais du terrain en signe de protestation contre des décisions arbitrales controversées. Malgré les sanctions sportives et financières prononcées, le Sénégal demeure champion d'Afrique", selon L'As.

L'Info aussi note que "la CAF punit lourdement" le Sénégal". "Une conclusion juridique qui clôt le dossier... sans éteindre totalement les braises d'une finale historique, mais profondément marquée par la tension avec des décisions qui seront sûrement contestées en appel par les deux camps", souligne le journal.

"Verdict équitable ?", s'interroge Sud Quotidien.

"En tout cas, relève Sud, le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football, présidé par Kenyane, Jane Njeri Onyango n'a pas suivi la Fédération royale marocaine de football qui, dans une surprenante réclamation, lui avait demandé de déclarer forfait le Sénégal lors de la finale de la CAN du 18 janvier dernier".

"En revanche, estime Sud Quotidien, cette juridiction indépendante a renvoyé dos à dos le Sénégal et le Maroc qui ont, tous les deux, été reconnus coupables et sanctionnés à la hauteur de leur faute".

Selon L'Observateur, la Fédération sénégalaise de football (FSF) "prend acte des sanctions du Jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF)" annonce qu'à l'issue d'un "examen" de cette décision, elle avisera, "dans les délais réglementaires, des suites à donner à ces décisions auprès des instances compétentes de la CAF".

Toutefois, la FSF "se félicite de la décision de la Caf qui a rejeté la réclamation formulée par la Fédération royale marocaine de football (FRMF), laquelle visait à obtenir la défaite par forfait (3-0) de la sélection nationale du Sénégal", rapporte L'Obs.

Le même journal s'intéresse à la situation au Parti socialiste (PS), notant que "ce n'est plus un malaise, ni une simple traversée du dessert. C'est une alerte rouge".

En effet, "dans un manifeste rendu public ce 28 janvier 2026, 39 responsables du Parti socialiste (Ps) dressent un constat implacable : leur parti est en danger de disparition".

"Le manifeste, intitulé +Dundal PS - Faire revivre le Parti socialiste+, ressemble moins à une profession de foi qu'à une autopsie politique méthodique d'une formation autrefois hégémonique, aujourd'hui reléguée aux marges de la scène politique nationale", écrit L'Observateur.

Dans sa livraison du jour, Le Soleil se fait l'écho des annonces en Conseil des ministres et rapporte que la ville de Thiès sera "au coeur de la célébration" de la fête de l'Indépendance, le 4 avril 2026.

En Conseil des ministres, mercredi, le chef de l'Etat a annoncé la délocalisation de la fête de l'Indépendance dans la Cité du Rail dans le cadre du "Programme Indépendance".