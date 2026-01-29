Sénégal: Porokhane - Une veillée religieuse rythmée par les 'zikrs' et les khassaïdes

29 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Porokhane — La cité de Porokhane était plongée, mercredi soir, dans une atmosphère de ferveur et de dévotion, au son des "zikrs" et des séances de khassaïdes, à la veille de la célébration du grand Magal dédié à Sokhna Mame Diarra Bousso (1833-1866), la mère du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké (1853-1927).

Le son des "zikrs" fusait depuis la grande mosquée de Porokhane et dans de nombreux endroits de cette localité du département de Nioro du Rip (Kaolack, centre).

Le visiteur qui franchit le seuil de la maison de Serigne Abdou Akim Bassirou Mbacké découvre une veillée culturelle devenue, au fil des années, une véritable tradition spirituelle très attractive.

Selon Moustapha Sy, l'un des responsables de la structure "Daara Ahlou Minam", cette veillée est une initiative de feu Serigne Abdou Akim Bassirou Mbacké.

Elle est marquée par des séances de "zikrs Sam Fall" et "Baye Fall", qui se poursuivent sous la conduite de son fils, Serigne Cheikh Abdou Akim Bassirou Mbacké, et se prolongent jusqu'à l'aube.

A la fin de la veillée nocturne, le marabout sort pour formuler des prières à l'endroit des disciples et autres pèlerins venus nombreux.

Les activités spirituelles se poursuivent ensuite tout au long de la journée, avec des déclamations de khassaïdes.

Sous forme de cercles, des groupes de fidèles psalmodient à l'unisson "La ilaha illa Allah ", dans une ferveur collective impressionnante.

Dans les ruelles de Porokhane, les échos des "zikrs" résonnent de partout, plus particulièrement au domicile de Cheikh Mbacké Touré Zikroulah.

