Afrique: Thiès - l'IUT offre du matériel de laboratoire au lycée Médina Fall

Thiès — L'institut universitaire de technologie (IUT) de l'Université Iba Der Thiam (UIDT) a remis, mercredi, au lycée Médina Fall de Thiès, un lot de matériel de laboratoire, visant à moderniser et promouvoir l'apprentissage pratique des matières scientifiques et techniques au sein de l'établissement, a constaté l'APS.

Composés de kits spécialisés en domotique et en Internet des objets (IOT), "les équipements sont dédiés à l'instrumentation, à l'automatisation, avec les systèmes IOT qui permettent de faire des commandes de contrôle de système dans différents domaines", a expliqué le directeur de l'IUT, le professeur Ousmane Sow.

Il précise que cette activité s'inscrit dans le service à la société, un des "piliers de l'université".

"Nous sommes venus en partenariat avec le bureau des études et de services à la société de l'Université, mais aussi la Société de physique du Sénégal (SPS) et la direction chargée de la promotion de la culture scientifique, du ministère de l'Enseignement supérieur", a souligné l'enseignant-chercheur.

L'objectif visé, a-t-il dit, est la vulgarisation, la promotion des sciences et des technologies chez les jeunes.

Afin d'assurer le transfert de compétence, en vue d'un bon usage du matériel et de sa durabilité, l'IUT travaille avec la SPS.

Les enseignants chercheurs membres de cette structure pourront, à travers les étudiants de niveau master ou doctorat qu'ils encadrent, garantir le transfert de compétences.

"Nos étudiants viendront périodiquement travailler avec les élèves, dans le cadre de ces activités au sein des clubs scientifiques", a rassuré Ousmane Sow.

"Le lycée Médina Fall est très heureux de recevoir aujourd'hui ce matériel de l'institut universitaire de technologie", s'est réjoui son proviseur Pape Saliou Youm.

Il a dit espérer que ce don venu "à son heure", va "booster davantage l'intérêt que les élèves portent aux matières scientifiques et technologiques, de façon générale".

Le chef d'établissement a fait part de son optimisme pour l'apprentissage des sciences et technologies dans ce lycée, en dépit du manque de moyens auquel sont confrontées les séries S1 et S2.

"En seconde, première et terminale, nous avons beaucoup d'élèves dans les séries scientifiques, même si la série S1 est la seule à enregistrer une désaffection des élèves, en raison de son caractère très sélectif".

"Nous avons réussi à la maintenir", s'est toutefois félicité Pape Saliou Youm.