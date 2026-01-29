Maroc: Énergie, investissements et coopération Sud-Sud - Aziz Akhannouch trace une ambition commune Maroc-Sénégal

L'énergie s'impose comme l'un des piliers centraux du partenariat stratégique entre le Maroc et le Sénégal. C'est le message fort porté par le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, lors de son intervention devant des investisseurs marocains et sénégalais, soulignant le rôle décisif de l'énergie dans tout processus de développement industriel et économique durable.

Selon lui, aucun essor économique solide n'est possible sans une énergie disponible en quantité suffisante, fiable et à un coût compétitif. Sur ce terrain, le Maroc et le Sénégal disposent, aujourd'hui, d'atouts « majeurs et complémentaires ». Le Sénégal, désormais producteur de gaz et de pétrole, renforce sa souveraineté énergétique, tandis que le Maroc, pionnier africain des énergies renouvelables, s'est imposé comme une référence continentale grâce à des investissements stratégiques précoces et massifs.

Pour Aziz Akhannouch, ces avantages doivent être mis au service des investisseurs, qu'ils soient marocains, sénégalais ou internationaux, afin de créer des conditions énergétiques stables, durables et attractives, essentielles à la performance des projets économiques.

Le chef du gouvernement marocain a, à ce titre, plaidé pour l'accélération de grands projets structurants, notamment dans le développement du réseau gazier sénégalais ainsi que des infrastructures énergétiques et hydrauliques.

Il a mis en avant l'expérience marocaine en matière de gestion de l'eau, de transferts hydrauliques et de solutions innovantes pour l'agriculture et l'aménagement du territoire, estimant qu'elle peut utilement nourrir les projets communs. Les échanges tenus à Rabat comme à Marrakech ont, selon lui, renforcé la conviction que la coopération Sud-Sud, fondée sur le partage d'expériences concrètes et réussies, constitue un véritable accélérateur de développement pour les deux pays.

Aziz Akhannouch a également insisté sur la nécessité de mobiliser davantage les investisseurs autour de cette vision partagée. Le Sénégal offre, aujourd'hui, a-t-il rappelé, un cadre d'investissement attractif, sécurisé et conforme aux standards internationaux, tandis que le Maroc demeure une plateforme régionale reconnue, ouverte sur l'Afrique et sur le monde. L'ambition affichée est claire : encourager les investissements croisés, renforcer les partenariats durables entre entreprises marocaines et sénégalaises, et accompagner l'émergence de champions capables de rayonner au-delà des frontières nationales, à l'échelle sous-régionale, continentale et mondiale.

Le chef du gouvernement s'est enfin félicité de la demi-journée de travail prévue avec les acteurs économiques, consacrée à des secteurs stratégiques, dans l'objectif de faire émerger des projets à forte valeur ajoutée et à portée internationale.

En conclusion, Aziz Akhannouch a adressé aux investisseurs un message de confiance, de solidarité et d'ambition partagées, affirmant que, forts de leurs liens historiques, humains et économiques, le Maroc et le Sénégal disposent de tous les atouts pour bâtir ensemble un partenariat exemplaire, résolument tourné vers l'avenir.