Sénégal: Forum économique Maroc-Sénégal - Ousmane Sonko appelle à un partenariat plus ambitieux et productif

En marge de la 15è session de la Grande Commission mixte de coopération entre le Sénégal et le Maroc, le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a procédé, hier, à l'ouverture officielle du Forum économique Sénégal-Maroc. Une rencontre stratégique visant à donner un nouvel élan au partenariat économique entre les deux pays, en plaçant le secteur privé au coeur de la dynamique.

Une nouvelle ère s'ouvre à Casablanca. Après l'épisode diplomatique du lundi, la visite du Premier ministre Ousmane Sonko au Royaume chérifien a pris une tournure purement économique, hier, avec le Forum économique Sénégal-Maroc. Dans son allocution, le chef du gouvernement sénégalais a salué l'excellence des relations historiques entre Dakar et Rabat, fondées sur une fraternité ancienne, des valeurs partagées et une coopération institutionnelle constante.

Il a également exprimé sa reconnaissance aux autorités marocaines pour l'accueil réservé à la délégation sénégalaise, ainsi qu'aux organisateurs du forum, notamment l'Apix Sénégal et la Cgem, pour leur mobilisation. La veille, les deux pays ont tenu à Rabat la 15e session de la Grande Commission mixte, sanctionnée par la signature de 17 accords de coopération couvrant plusieurs secteurs stratégiques. Un résultat qualifié d'exceptionnel par Ousmane Sonko, qui a souligné que, depuis sa prise de fonction, aucune session de ce type n'avait abouti à un nombre aussi élevé d'accords signés.

À terme, le cadre juridique de la coopération sénégalo-marocaine pourrait dépasser 170 accords, dont certains devront être actualisés afin de s'adapter aux réalités économiques actuelles. Pour le Premier ministre, ces instruments juridiques doivent désormais se traduire par des actions concrètes. « Il appartient au secteur privé de s'en saisir pleinement », a-t-il insisté, faisant du forum économique un espace privilégié de rencontres, de partenariats et d'opportunités d'investissement.

S'appuyant sur la vision portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko a rappelé la volonté des deux États d'accompagner activement les initiatives des opérateurs économiques. L'objectif affiché dépasse le simple renforcement des échanges commerciaux : il s'agit de bâtir des partenariats structurants, orientés vers la coproduction, la transformation locale et l'intégration des chaînes de valeur.

Malgré les progrès enregistrés, le Premier ministre a reconnu que le niveau actuel des échanges reste en deçà du potentiel des deux économies. En 2024, le volume global des échanges s'élevait à 285 millions de dollars, avant d'atteindre 307 millions de dollars sur les onze premiers mois de 2025.

Des chiffres encourageants, mais insuffisants au regard des ambitions communes. Dans ce contexte, Ousmane Sonko a plaidé pour une relation économique plus mature, équilibrée et productive. « Nous ne voulons pas seulement acheter et vendre. Nous voulons produire ensemble, investir ensemble et créer de la valeur pour nos peuples », a-t-il affirmé, évoquant notamment la mise en place d'un comité commercial mixte et un meilleur partage de l'information économique. Le chef du gouvernement sénégalais a enfin adressé un message aux investisseurs marocains, les invitant à renforcer leur présence au Sénégal.

Tout en reconnaissant les ajustements liés à la nouvelle phase politique que traverse le pays, il a tenu à rassurer quant à la clarté de la vision économique sénégalaise, fondée sur la souveraineté, la transformation locale et le partenariat gagnant-gagnant. À travers ce forum, Dakar et Rabat entendent ainsi franchir une nouvelle étape dans leur coopération économique, avec l'ambition affirmée de faire émerger un partenariat plus solide, plus équilibré et résolument tourné vers l'avenir.