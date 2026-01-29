Sénégal: Pêches et économie maritime - Le Président plaide pour une révision du code de la pêche

29 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Président de la République a réaffirmé, en conseil des ministres hier, la priorité accordée par le Gouvernement à la restructuration et à la relance du secteur des pêches et de l'économie maritime.

Il a salué, à cet effet, les efforts engagés par le ministre en charge des Pêches pour réguler l'exploitation des ressources halieutiques, redynamiser la pêche artisanale, repositionner l'aquaculture et renforcer les investissements ainsi que les partenariats.

Le Chef de l'État a insisté sur la nécessité de poursuivre les concertations avec l'ensemble des acteurs publics, privés et des parties prenantes en vue de la validation prochaine de plusieurs documents stratégiques majeurs. Il s'agit notamment de la Politique maritime du Sénégal, de la Stratégie portuaire nationale et de la Carte des infrastructures de débarquement, de conservation, de transformation et de commercialisation des produits halieutiques.

