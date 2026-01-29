Afrique: Maroc-Sénégal - Pape Thiaw, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr suspendus, amendes... les décisions de la CAF sont tombées

Le Sénégal connaît ses sanctions après la finale de la CAN 2025 contre le Maroc. Pape Thiaw ainsi que la Fédération sénégalaise de football ont écopé de lourdes amendes ainsi que d'une suspension de 5 matchs pour le sélectionneur des Lions, alors qu'Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye ont aussi été suspendus.

Après avoir entendu les parties belligérantes, le Sénégal et le Maroc, ce 27 janvier 2026, le Jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) a rendu ses décisions ce mercredi 28 janvier, tard dans la soirée. À travers une communication sur son site internet CAFOnline, l'instance dirigeante du football africain annonce plusieurs décisions. Ainsi, Pape Thiaw a écopé d'une suspension de 5 matchs fermes pour « comportement antisportif, violation des principes de fair-play et d'intégrité, et atteinte à l'image du football ».

Le champion d'Afrique devra aussi s'acquitter d'une amende de près de 55 millions de francs CFA (100 000 dollars américains). Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, eux aussi entendus, ont écopé de 2 matchs de suspension « pour comportement antisportif envers l'arbitre ». Il faut préciser que ces suspensions concernent uniquement les matchs de la CAF, pas ceux du Mondial.

Quant à la Fédération sénégalaise de football (FSF), elle écope de plusieurs amendes. D'abord une somme de près de 165 millions de francs CFA (300 000 dollars) à payer « pour le comportement inapproprié de ses supporters, ayant porté atteinte à l'image du football », ensuite une amende de près de 165 millions de francs CFA (300 000 dollars) pour « le comportement antisportif de ses joueurs et de son encadrement technique, en violation des principes de fair-play, de loyauté et d'intégrité », enfin une dernière de près de 9 millions de francs CFA (15 000 dollars) « pour faute disciplinaire de l'équipe nationale, cinq (5) joueurs ayant reçu des avertissements ».

Le Maroc a aussi été touché puisqu'Achraf Hakimi a écopé de 2 matchs, dont 1 avec sursis, alors qu'Ismaël Saibari a pris 3 matchs.

Toutes les sanctions prononcées par le jury disciplinaire de la CAF

1. Fédération Sénégalaise de Football (FSF)

Le Jury disciplinaire a décidé :

De suspendre Monsieur Pape Bouna Thiaw, sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, pour cinq (5) matches officiels de la CAF, pour comportement antisportif, violation des principes de fair-play et d'intégrité, et atteinte à l'image du football.

D'infliger à Monsieur Pape Bouna Thiaw une amende de 100 000 USD.

De suspendre Monsieur Iliman Cheikh Baroy Ndiaye, joueur de l'équipe nationale du Sénégal, pour deux (2) matches officiels de la CAF, pour comportement antisportif envers l'arbitre.

De suspendre Monsieur Ismaïla Sarr, joueur de l'équipe nationale du Sénégal, pour deux (2) matches officiels de la CAF, pour comportement antisportif envers l'arbitre.

D'infliger à la FSF une amende de 300 000 USD pour le comportement inapproprié de ses supporters, ayant porté atteinte à l'image du football.

D'infliger à la FSF une amende supplémentaire de 300 000 USD pour le comportement antisportif de ses joueurs et de son encadrement technique, en violation des principes de fair-play, de loyauté et d'intégrité.

D'infliger à la FSF une amende de 15 000 USD pour faute disciplinaire de l'équipe nationale, cinq (5) joueurs ayant reçu des avertissements.

2. Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF)

Le Jury disciplinaire a décidé :

De suspendre Monsieur Achraf Hakimi, joueur de l'équipe nationale du Maroc, pour deux (2) matches officiels de la CAF, dont un (1) match avec sursis pendant une durée d'un (1) an à compter de la date de la décision, pour comportement antisportif.

De suspendre Monsieur Ismaël Saibari, joueur de l'équipe nationale du Maroc, pour trois (3) matches officiels de la CAF, pour comportement antisportif.

D'infliger à Monsieur Ismaël Saibari une amende de 100 000 USD.

D'infliger à la FRMF une amende de 200 000 USD pour le comportement inapproprié des ramasseurs de balles du stade.

D'infliger à la FRMF une amende de 100 000 USD pour le comportement inapproprié des joueurs de l'équipe nationale et de l'encadrement technique, ayant envahi la zone d'examen de la VAR et entravé le travail de l'arbitre, en violation des articles 82 et 83 du Code disciplinaire de la CAF.

D'infliger à la FRMF une amende de 15 000 USD pour l'utilisation de lasers par ses supporters lors du match.

3. Réclamation de la FRMF

Le Jury disciplinaire de la CAF a rejeté la réclamation introduite par la FRMF, relative à des violations alléguées par la FSF des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d'Afrique des Nations, en lien avec la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025.