Cote d'Ivoire: Ministère de l'Agriculture - Bruno Koné prend l'engagement de servir avec rigueur et détermination

Anciennement ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, a pris fonction, le mercredi 28 janvier 2026, à la Caistab, à la tête du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, et ce, à l'issue de la passation de charges avec son prédécesseur, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Kobenan Kouassi Adjoumani, actuellement ministre d'État, conseiller spécial à la Présidence.

Prenant les rênes du ministère en charge de l'Agriculture, Bruno Koné, a exprimé sa gratitude au Président de la République Alassane Ouattara et au Premier ministre, Robert Beugré Mambé, pour la confiance renouvelée et a pris l'engagement de servir avec rigueur, sérieux, humilité et détermination, dans le respect scrupuleux des orientations des plus hautes autorités du pays.

Selon lui, l'agriculture demeure l'un des piliers structurants de l'économie ivoirienne. Elle mobilise près de 40 pour cent de la population active et représente environ 20 pour cent du Pib, jouant ainsi, un rôle central dans la sécurité alimentaire. Il a salué son prédécesseur dont l'action a permis de repositionner durablement l'agriculture ivoirienne comme un levier majeur de croissance inclusive, de souveraineté alimentaire et de développement économique.

« Ces acquis sont réels, ils sont solides mais ils appellent aujourd'hui à être consolidés, approfondis et redistribués. Ma mission, en prenant la responsabilité de ce département ministériel, ne sera donc pas de rompre avec ce qui a été construit jusqu'à maintenant, mais bien de m'inscrire dans la continuité des acquis, le renforcement des acquis conformément à la vision du Chef de l'État », a déclaré Bruno Koné, précisant que cette continuité sera guidée par une ambition claire et pleinement assumée avec beaucoup d'amélioration des revenus et des conditions de vie des producteurs agricoles.

Pour lui, il ne s'agit plus de produire davantage mais de produire mieux, de transformer, de conserver, d'atteindre plus facilement les marchés de consommation et de permettre aux producteurs de vivre mieux de leur travail.

Aussi a-t-il invité ses collaborateurs à une meilleure organisation des filières, par un renforcement de la productivité, une réduction des pertes post-récolte, un mécanisme de conservation plus robuste et un accès facile aux financements, etc.

Le ministre sortant, Kobenan Kouassi Adjoumani, a remercié son successeur pour sa nomination à ce département ministériel « Connaissant votre parcours professionnel, vos qualités humaines et managériales exceptionnelles, votre rigueur au travail, je n'ai aucun doute de votre prise en main de ce département ministériel essentiel aussi bien pour l'économie nationale que pour le bien-être de nos populations », a déclaré le ministre d'État, Kobenan Kouassi Adjoumani.

En dépit des changements climatiques qui affectent la production, a rappelé Kobenan Kouassi Adjoumani, la Côte d'Ivoire maintient sa place de leader mondial dans le cacao, l'anacarde et la noix de cajou. « En ce qui concerne l'hévéa, nous occupons la première place au niveau africain et la 3e place au niveau mondial.

Pour le palmier à huile, nous occupons la 2e place au niveau africain après le Nigeria et la 9e place au niveau mondial », a-t-il souligné. Était également présent à cette cérémonie, Bernard Kini Comoé, ministre délégué en charge des Productions vivrières.