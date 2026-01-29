Madagascar: Table des bailleurs - Focus sur le secteur de l'agriculture et de l'élevage

Une réunion de concertation avec les partenaires techniques et financiers du secteur agriculture et élevage s'est tenue au Centell Antanimena, afin d'harmoniser les actions des différents acteurs du développement.

Renforcer l'alignement stratégique des interventions et améliorer durablement les revenus des producteurs. Tels sont les objectifs de la Table ronde des bailleurs, organisée dans un contexte où la performance du monde rural demeure un levier central de développement.

Au cœur des échanges, la présentation d'un document stratégique de cadrage visant à consolider la coordination des actions et à mieux structurer les mécanismes de soutien. Quatre axes prioritaires ont été mis en avant : le renforcement de la souveraineté et de la sécurité alimentaires, le développement d'une industrie agroalimentaire ancrée dans les régions et appuyée sur la transformation locale, une meilleure organisation des chaînes de valeur et des marchés agricoles et d'élevage, ainsi que le renforcement de la gouvernance du secteur, incluant la sécurisation foncière et le pilotage fondé sur les données.

Mieux structurer

Selon les participants, les discussions ont permis de dégager trois principaux chantiers opérationnels. Sur le plan stratégique, les participants ont insisté sur la nécessité d'aligner les financements extérieurs sur les priorités nationales.

Sur le volet coordination, l'attention s'est portée sur la prise en compte du foncier, de la sécurité alimentaire et des ressources naturelles utilisées pour produire, tout en augmentant l'appui au développement agricole et à l'élevage, et en améliorant la sélection des bénéficiaires.

Enfin, sur le plan de la mise en œuvre, la réunion a souligné l'enjeu d'une gestion plus efficace des interventions, la mise en place de financements d'urgence et la création d'un dispositif national de collecte et de diffusion des connaissances afin de pérenniser les acquis des projets.

À noter que la rencontre a été conduite par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, José Nirina Rasatarimanana ; et le secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances, Iouri Garisse Razafindrakoto, représentant le ministre. Une séquence qui confirme la volonté des autorités de mieux structurer l'action publique et partenariale au bénéfice des producteurs.