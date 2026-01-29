Madagascar: Table des bailleurs - Focus sur le secteur de l'agriculture et de l'élevage

29 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Antsa R

Une réunion de concertation avec les partenaires techniques et financiers du secteur agriculture et élevage s'est tenue au Centell Antanimena, afin d'harmoniser les actions des différents acteurs du développement.

Renforcer l'alignement stratégique des interventions et améliorer durablement les revenus des producteurs. Tels sont les objectifs de la Table ronde des bailleurs, organisée dans un contexte où la performance du monde rural demeure un levier central de développement.

Au cœur des échanges, la présentation d'un document stratégique de cadrage visant à consolider la coordination des actions et à mieux structurer les mécanismes de soutien. Quatre axes prioritaires ont été mis en avant : le renforcement de la souveraineté et de la sécurité alimentaires, le développement d'une industrie agroalimentaire ancrée dans les régions et appuyée sur la transformation locale, une meilleure organisation des chaînes de valeur et des marchés agricoles et d'élevage, ainsi que le renforcement de la gouvernance du secteur, incluant la sécurisation foncière et le pilotage fondé sur les données.

Mieux structurer

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon les participants, les discussions ont permis de dégager trois principaux chantiers opérationnels. Sur le plan stratégique, les participants ont insisté sur la nécessité d'aligner les financements extérieurs sur les priorités nationales.

Sur le volet coordination, l'attention s'est portée sur la prise en compte du foncier, de la sécurité alimentaire et des ressources naturelles utilisées pour produire, tout en augmentant l'appui au développement agricole et à l'élevage, et en améliorant la sélection des bénéficiaires.

Enfin, sur le plan de la mise en œuvre, la réunion a souligné l'enjeu d'une gestion plus efficace des interventions, la mise en place de financements d'urgence et la création d'un dispositif national de collecte et de diffusion des connaissances afin de pérenniser les acquis des projets.

À noter que la rencontre a été conduite par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, José Nirina Rasatarimanana ; et le secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances, Iouri Garisse Razafindrakoto, représentant le ministre. Une séquence qui confirme la volonté des autorités de mieux structurer l'action publique et partenariale au bénéfice des producteurs.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.