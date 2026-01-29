Cote d'Ivoire: Justice - Plus de 200 greffiers s'engagent à servir avec dévouement et professionnalisme

Plus de 200 greffiers ont pris l'engagement solennel d'exercer leurs fonctions avec dévouement, rigueur et professionnalisme lors d'une audience solennelle de prestation de serment tenue le mercredi 28 janvier 2026, au Tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau.

Ils sont au total 201 impétrants, issus de la promotion 2025-2026, admis aux concours direct et professionnel. Le groupe est composé de 24 élèves administrateurs des greffes et parquets, 27 élèves attachés des greffes et parquets et 160 élèves secrétaires des greffes et parquets. Hommes et femmes confondus, ils ont prêté serment après une année de formation théorique à l'Institut national de formation judiciaire (Infj), en présence de hauts responsables de l'appareil judiciaire ivoirien, ainsi que de parents et d'amis.

Présidant la cérémonie, la présidente du Tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau, Mme Ano Marie Léonce, épouse M'Boua, a mis en exergue le rôle fondamental des greffiers dans le fonctionnement de la justice. Elle a insisté sur leur responsabilité dans la garantie de la régularité des procédures et l'authentification des actes juridiques, tout en les exhortant à faire preuve de discrétion et de confidentialité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Dans la chaîne judiciaire, vous êtes un maillon essentiel et indispensable, non seulement dans l'assistance au magistrat, mais également en tant qu'interface incontournable de notre institution », a-t-elle souligné, ajoutant que le serment fait des greffiers des gardiens de la procédure et de l'authenticité des actes juridiques, appelés à agir dans l'intérêt du justiciable et de l'État.

La prestation de serment marque l'entrée des impétrants dans la phase de formation pratique, prévue pour une durée d'un an, au sein des juridictions et institutions compétentes.

Intervenant à cette occasion, le directeur général de l'Infj, Marie-Léonard Lébry, a indiqué que cette étape s'inscrit dans la continuité des formalités requises pour la formation des greffiers. Il a invité les nouveaux assermentés à mettre en oeuvre les connaissances acquises afin de contribuer à une justice équitable et crédible.

Au nom de la promotion, le délégué général, Cédric Koffi, a exprimé la fierté des impétrants, tout en réaffirmant leur engagement à servir la justice avec abnégation et professionnalisme.

Les greffiers sont formés sur le site de l'Infj, situé à Yamoussoukro. La prestation de serment est conforme aux dispositions de l'article 10 de la loi n°2015-492 du 7 juillet 2015 portant statut des greffiers.