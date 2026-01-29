Cote d'Ivoire: Économie, éducation, santé... - Le programme de Charles Blé Goudé pour « une autre Côte d'Ivoire »

Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep), a animé ce mercredi 28 janvier 2026, au Plateau, une conférence publique sur le thème : « Une autre Côte d'Ivoire est encore possible ».

À cette occasion, il a dévoilé son projet de gouvernance fondé sur « l'essentiel et les priorités ». Son ambition est de restaurer la dignité des ménages, refonder l'école, réorganiser la protection sociale, moderniser le système de santé, professionnaliser l'agriculture et réconcilier les citoyens avec leurs institutions.

Le président du Cojep est revenu sur les périodes électorales successives en Côte d'Ivoire, souvent marquées par des tensions. Il a, à cet effet, lancé un appel au dialogue politique et aux réformes consensuelles, dans un esprit d'apaisement et de responsabilité.

Sur le plan socio économique, il dresse un constat sévère : croissance peu inclusive, hausse du coût de la vie, difficulté d'accès aux soins, marché du travail peu dynamique, pauvreté éducative persistante, notamment chez les enfants de 10 ans, dont beaucoup selon lui, ne maîtrisent ni la lecture ni la compréhension.

Dans son projet, Charles Blé Goudé défend une social démocratie de redistribution et la promotion d'un « Ivoirien nouveau », travailleur, intègre, responsable et citoyen. Pour y parvenir, il entend gouverner par l'essentiel : amélioration du pouvoir d'achat, consolidation de l'unité nationale et formation d'une classe moyenne forte, considérée comme socle de stabilité.

Éducation

Concernant l'éducation, l'ex-leader de la « galaxie patriotique » plaide pour une réforme profonde alliant immersion patriotique et civique, avec une attention particulière portée sur les jeunes de 16 à 25 ans. Il propose un accès équitable à des écoles de proximité, la formation des enseignants, des manuels adaptés, le désengorgement des classes, ainsi qu'une prime d'accompagnement à l'affectation pour revaloriser le métier et réduire les disparités urbain/rural.

Emploi des jeunes

Pour l'emploi, le président du Cojep souhaite instaurer un Forum annuel de l'emploi, axé sur la mise en relation entre recruteurs et jeunes formés. Il prévoit également la modernisation de l'enseignement technique et professionnel, une orientation précoce vers les métiers dès la fin du primaire, la création de pôles industriels régionaux et un fonds de soutien aux auto entrepreneurs.

Santé

Avec pour objectif de porter l'espérance de vie nationale à 70 ans, il propose : des soins de proximité et un renforcement des plateaux techniques, y compris dans les zones rurales ; un fonds de lutte contre les déserts médicaux ; un fonds minimum garanti pour les urgences ; un contrôle renforcé de la sûreté alimentaire, notamment sur les produits de grande consommation.

Protection sociale

Charles Blé Goudé propose la création d'un ministère de la Sécurité sociale regroupant l'assurance santé, les retraites et les aides sociales. Il préconise également la mise en place d'un Fonds national d'assistance, d'un identifiant social unique (carte d'assurance sociale) facilitant la digitalisation des prestations, ainsi que la création d'institutions financières dédiées aux pensions publiques et privées.

Lutte contre la pauvreté et la cherté de la vie

Son programme prévoit une baisse progressive de la fiscalité, une régulation des loyers et du coût du logement, l'incitation à consommer local, des subventions ciblées sur les produits de première nécessité, le financement d'énergies alternatives pour les ménages, et la formalisation progressive de l'économie informelle.

Agriculture

Dans ce secteur stratégique, il propose le déploiement d'un Plan d'urgence de souveraineté alimentaire (Pusa) mobilisant terres irrigables et bas fonds.

Il insiste sur la professionnalisation orientée vers l'entrepreneuriat agricole, la mise en place d'un plan social du paysan (logement, retraite, assurance maladie), ainsi que la création d'un Fonds d'investissement pour la recherche et l'innovation agricoles (Firia) destiné à améliorer la productivité, la transformation et valeur ajoutée.

Administration et gouvernance

Pour une administration plus efficiente et intègre, il prône la tolérance zéro contre la corruption, avec une brigade spécialisée ; la création d'un guichet unique digitalisé pour les concours ; la dématérialisation des actes et impôts ; la formation continue obligatoire des agents ; la décentralisation de certains services (CNI en mairies, état civil dans les établissements sanitaires) ; et des infrastructures administratives modernisées.

Démocratie et réformes institutionnelles

Charles Blé Goudé du Cojep entend proposer le renforcement des libertés publiques (protection des lanceurs d'alerte, régulation du numérique) ; une refonte électorale (redécoupage démographique, organe de gestion apolitique et technique) ; une révision constitutionnelle (âge des candidats : 35 à 75 ans, attestation médicale, limitation stricte à deux mandats de cinq ans) ; la suppression d'institutions jugées non prioritaires afin de réallouer 100 milliards de Fcfa à l'éducation, à la formation et à la santé ; la création d'un Bureau national de suivi et de responsabilité budgétaire, indépendant.

Charles Blé Goudé propose ainsi un contrat social audacieux, ancré dans l'unité, la fraternité et la redevabilité. Sa promesse : placer le peuple au coeur de la décision publique et transformer les aspirations collectives en politiques concrètes, sous le signe de l'efficacité, de la transparence et de la justice.