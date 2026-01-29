Afrique: Perturbation cyclonique - Alerte verte pour Boeny et Melaky

29 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R

La perturbation cyclonique en cours de formation dans le canal du Mozambique mérite déjà une vigilance renforcée de la part des populations d'au moins deux régions des axes Ouest et Nord-Ouest de Madagascar.

Selon Météo Madagascar, le centre de ce système était positionné, hier à 15 heures, à environ 306 km à l'Ouest-Nord-Ouest de Besalampy, avec un vent moyen estimé à 45 km/h et des rafales de 60 km/h sous orage.

Depuis hier matin jusqu'en milieu d'après-midi, il est resté quasi stationnaire. Au vu des conditions atmosphériques et océaniques plutôt favorables à une intensification, ce système tend vers une évolution progressive vers un stade de tempête tropicale, probablement dans la journée de demain, vendredi 30 janvier 2026.

Selon toujours Météo Madagascar, au regard des tendances des données analysées, ce système menace directement les régions du Nord-Ouest à compter du samedi 31 janvier à l'aube. Il traversera probablement le pays d'Ouest en Est durant le week-end.

Les populations du Boeny et du Melaky sont alors tenues d'appliquer les prescriptions d'alerte verte, signifiant un avertissement. Ce, afin de renforcer le niveau de préparation à l'approche du système, lequel s'accompagnera sans doute d'importants volumes de précipitations. Une vigilance accrue par rapport à ces fortes pluies est fortement recommandée.

