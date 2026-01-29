Maroc: Espagne - Le groupe Airtificial renforce sa présence dans l'industrie automobile au Royaume

Le groupe espagnol Airtificial, spécialisé dans les solutions technologiques avancées, a annoncé mardi la signature de nouveaux contrats avec des clients internationaux du secteur automobile, dont un projet stratégique au Maroc, s'inscrivant dans sa stratégie de diversification géographique et d'expansion à l'international.

Le groupe souligne dans un communiqué que le Maroc figure parmi les marchés les plus prometteurs pour le développement de l'industrie automobile, grâce à sa compétitivité en matière de coûts, à son efficacité opérationnelle et à ses capacités de production.

Selon la même source, la division Intelligent Robots sera chargée de la conception, de la fabrication et du déploiement de solutions d'automatisation destinées aux chaînes de production et d'assemblage de véhicules électriques et hybrides.

Airtificial développera pour l'usine d'un constructeur automobile de premier plan, une technologie dédiée aux systèmes avancés de direction et de transmission, destinée à la production de modèles de nouvelle génération. Le projet prévoit également un appui technologique à deux groupes automobiles OEM, l'un euro-américain et l'autre asiatique, rapporte la MAP.

Cité dans le communiqué, le directeur général du groupe, Guillermo Fernández de Peñaranda, a indiqué que ces nouveaux contrats renforcent la stratégie de croissance internationale d'Airtificial et consolident sa position de partenaire technologique de référence pour l'industrie automobile sur des marchés clés, dont le Maroc.

Entreprise internationale de premier plan, Airtificial est spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions technologiques innovantes pour les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, des infrastructures et d'autres domaines industriels. Le groupe contribue au développement durable de l'industrie en intégrant des technologies de pointe, notamment la robotique et l'intelligence artificielle, en synergie avec l'expertise humaine.