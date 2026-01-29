Afrique: Maroc-Sénégal - M. Sonko pour un partenariat économique fondé sur l'intégration des chaînes de valeur

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a plaidé, mardi à Casablanca, en faveur d'un partenariat économique Maroc-Sénégal basé sur la coproduction et l'intégration des chaînes de valeur.

"Nous voulons passer d'une relation économique encore largement centrée sur des flux commerciaux à une relation fondée sur la complémentarité productive, la coproduction, la transformation locale et l'intégration de nos chaînes de valeur respectives", a dit M. Sonko à l'ouverture d'une rencontre économique, tenue en marge de la 15ème Grande Commission mixte de coopération Maroc-Sénégal, en présence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Revenant sur le volume des échanges commerciaux bilatéraux, le Premier ministre sénégalais a noté que "les chiffres montrent que notre relation économique est en progression, certes, mais largement en deçà de son potentiel stratégique".

Et d'ajouter: "Nous ne voulons pas simplement acheter et vendre. Nous voulons produire, investir, transformer et exporter ensemble. Mais avant tout, nous voulons consommer ensemble", rapporte la MAP.

M. Sonko a, à cet égard, mis l'accent sur l'importance de dynamiser le commerce sur une base plus équilibrée, à travers la mise en place d'un comité commercial mixte et des échanges d'informations économiques et commerciales pour mieux connaître les marchés marocains et sénégalais.

Par ailleurs, le Premier ministre sénégalais s'est félicité des accords de coopération et de partenariat, des mémorandums d'entente et des protocoles d'accord signés lundi à Rabat, estimant que ces accords créent de nouvelles opportunités de collaboration qui concernent le secteur privé de saisir, afin de consolider davantage la coopération unissant les deux pays.

Il a aussi affirmé que la présence de la délégation sénégalaise à cette rencontre illustre l'engagement des deux pays sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, d'accompagner et de soutenir les initiatives des opérateurs privés.

Initiée par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), en partenariat avec l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux du Sénégal (APIX) et le Conseil du patronat sénégalais, cette rencontre a été marquée par la présence des ministres, des opérateurs économiques, des dirigeants d'entreprises et des acteurs institutionnels marocains et sénégalais.