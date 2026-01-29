Maroc: A la Grüne Woche, le pavillon du Royaume transporte Berlin au coeur du terroir

Alors que la 90e édition de la Semaine verte internationale de Berlin (Grüne Woche), organisée du 16 au 25 janvier au coeur de la capitale allemande, vient de s'achever, le pavillon du Maroc s'est imposé comme l'un des espaces les plus attractifs et animés de ce salon agricole centenaire, grâce à la richesse de son terroir, à l'excellence de son savoir-faire et à l'hospitalité de ses hôtes.

Difficile, une fois encore, de parcourir les halls de la Grüne Woche sans être naturellement attiré par le pavillon marocain, dont la superficie de plus de 650 mètres carrés en a fait l'un des plus grands de ce rendez-vous agricole de référence à l'échelle mondiale, qui a accueilli cette année plus de 350.000 visiteurs.

Couleurs chatoyantes, décoration inspirée du patrimoine national, gastronomie traditionnelle et senteurs du terroir se sont conjuguées dans un ensemble harmonieux qui a capté, durant près de dix jours, l'attention des visiteurs venus nombreux célébrer le centenaire de cette institution berlinoise, créée en 1926.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Installé au hall 18, son emplacement habituel depuis onze années de participation successive, le pavillon marocain a offert un large aperçu de la diversité culturelle et gastronomique du Royaume, tout en mettant en lumière les produits du terroir et les savoir-faire locaux des douze régions représentées à travers une vingtaine de coopératives.

Cette présence n'a pas laissé indifférent le ministre fédéral allemand de l'Agriculture, de l'Alimentation et de l'Identité régionale, Alois Rainer, qui a souligné, lors de l'inauguration du pavillon marocain, qu'il était "très important" pour l'Allemagne de voir le Maroc prendre part à cette grand-messe mondiale consacrée aux enjeux de l'agriculture et de l'alimentation, rapporte la MAP.

En marge de sa visite de l'espace marocain baptisé "Maroc, Royaume des saveurs", aux côtés du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, le responsable allemand a salué les efforts déployés par le Royaume, partenaire "solide" de l'Allemagne, face aux défis mondiaux du secteur agricole.

Dans ce contexte, il a réaffirmé la volonté de son pays de "maintenir les relations existantes avec le Maroc et de les renforcer davantage sur un pied d'égalité".

La délégation marocaine conduite par M. El Bouari a, par ailleurs, mené plusieurs échanges de haut niveau, notamment avec la ministre d'Etat chargée de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales du Royaume-Uni, Angela Eagle, ainsi qu'avec le ministre irakien de l'Agriculture, Abbas Jabr Al-Alawi, axés sur le renforcement de la coopération bilatérale, le développement des échanges commerciaux et la volonté partagée de consolider les relations avec le Maroc.

Avec la Pologne, un mémorandum d'entente a été signé par M. El Bouari et son homologue polonais Stefan Krajewski, portant sur la consolidation de la coopération en matière de santé animale et de sécurité sanitaire des produits animaux et d'origine animale, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays.

Au-delà de sa dimension institutionnelle, la participation marocaine à la Grüne Woche, qui a rencontré un fort écho auprès du public comme des professionnels, s'est affirmée comme une vitrine de l'authenticité, de la qualité et du savoir-faire du Royaume dans le domaine des produits biologiques, respectueux de l'environnement et conformes aux standards internationaux.

C'est ce qu'a confié à la MAP Mohamed Ahaddad, représentant d'une coopérative de la province de Guercif, qui a vécu cette première expérience en Allemagne comme une opportunité unique de valorisation de ses produits, entièrement écoulés durant le salon, dans un contexte de reconnaissance croissante du label marocain sur les marchés internationaux.

Revenu s'installer au Maroc après près de trente ans passés aux Etats-Unis, M. Ahaddad a relevé que cet engouement s'explique par l'engagement des coopératives nationales en faveur d'une agriculture biologique et organique, fondée sur des pratiques plus respectueuses de l'environnement et visant à rétablir un équilibre durable entre l'homme et la terre.

Les installations déployées par Morocco Foodex ont également bénéficié aux coopératives représentées par Fatima El Ghalia Cheradi et Fatima Chahir, issues respectivement des régions de Dakhla-Oued Eddahab et de Laâyoune-Sakia El Hamra, spécialisées dans la production de semoules, notamment la variété locale très demandée "Khomassi".

Se disant "très satisfaites" de leur participation à la Grüne Woche, elles ont souligné que leur démarche vise avant tout à promouvoir, à l'échelle internationale, des produits issus du travail de femmes locales, tout en soutenant l'emploi, le développement de leurs coopératives et l'autonomisation économique des femmes dans leurs régions.

Devant leurs stands, transformés en espaces de dégustation après l'écoulement de leurs marchandises, elles ont également fait état de retours très encourageants de la part des visiteurs, séduits par cette variété spécifique de semoule et curieux d'en découvrir les modes de préparation.

Durant près de dix jours, dans une atmosphère de partage et de convivialité, le pavillon marocain a ainsi constitué un cadre privilégié d'échanges entre exposants et une clientèle étrangère intéressée par l'agriculture biologique, attentive à la traçabilité et à la composition des produits.

Autre facteur de réussite du pavillon du Maroc : la mobilisation de jeunes Marocains et binationaux, pour la plupart étudiants en Allemagne, mis à la disposition des coopératives pour faciliter la traduction et les échanges avec les visiteurs dans plusieurs langues.

Animés par un fort attachement à leur pays d'origine, leur engagement, leur sens de l'accueil et leur professionnalisme ont contribué de manière significative à l'image chaleureuse et dynamique de cet espace, devenu un véritable pôle d'attraction de la Grüne Woche.

La 90e édition de la Semaine verte internationale de Berlin s'est ainsi achevée sur un bilan positif pour le Maroc, qui aura démontré, à l'occasion du centenaire du salon, la vitalité de son agriculture, la richesse de son terroir et la montée en puissance de son label à l'échelle internationale.

Par Zin El Abidine TAIMOURI (MAP)