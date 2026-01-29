Madagascar: Pureplay Football League - Duel de titans entre Disciples FC et Elgeco Plus à Antsirabe

29 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

La troisième journée de la Pureplay Football League a livré cinq rencontres intenses, tandis que deux affiches ont dû être reportées. Favoris et outsiders ont montré de belles dispositions, confirmant que le championnat de Madagascar s'annonce plus disputé que jamais.

Ce week-end, tous les regards seront tournés vers Antsirabe. Le vélodrome accueillera samedi le duel au sommet entre Disciples FC et Elgeco Plus, une affiche qui promet d'être explosive.

Les hommes de Mamisoa Razafindrakoto, leaders de la conférence Sud, restent sur trois victoires en trois matchs et veulent poursuivre leur série parfaite. En face, le champion en titre dirigé par Careca Rafanomezantsoa occupe la troisième place avec deux succès et un match nul.

Les deux formations ont soigneusement préparé cette saison et renforcé leurs effectifs avec des joueurs aguerris, notamment issus de la CHAN, ce qui laisse présager une bataille de haut niveau.

Par ailleurs, le FC Clinique Zanatany a tenu à clarifier sa situation après des rumeurs sur une éventuelle absence. Le club de Bealanana a confirmé sa participation au championnat. Ses joueurs ont quitté leur localité le 26 janvier, utilisant des « taxis-moto » pour rejoindre Antsohihy, en raison de l'état difficile des routes. Ils rallieront ensuite Antananarivo afin de disputer leur deuxième match, malgré les contraintes logistiques.

