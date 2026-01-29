Cote d'Ivoire: Week-end des Ebony 2026 - L'UNJCI appelle à l'unité et à l'excellence

Le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (UNJCI), Jean-Claude Coulibaly, a lancé un appel à une forte mobilisation de la corporation autour de la 27e édition du Week-end des Ebony, prévue du 6 au 8 février 2026 à Yamoussoukro.

S'exprimant lors d'une conférence de presse tenue mercredi à Abidjan, le patron de l'UNJCI a rappelé que le Week-end des Ebony constitue l'événement phare de l'organisation. Il est dédié à la promotion de l'excellence, de la rigueur et de la responsabilité dans l'exercice du journalisme.

« C'est un moment de rassemblement, de réflexion et de valorisation de notre métier », a-t-il souligné.

Les activités débuteront le jeudi 6 février avec le départ des journalistes depuis la Maison de la Presse d'Abidjan-Plateau à partir de 7 heures, grâce à l'appui des partenaires UTB et SOTRA. À leur arrivée à Yamoussoukro, l'ouverture officielle et l'inauguration des stands auront lieu au village Ebony.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans l'après-midi, un panel de haut niveau se tiendra à la Fondation Félix Houphouët-Boigny autour du thème : « Un journaliste responsable pour une nation plus forte ».

À cette occasion, le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), invité spécial de cette édition, interviendra sur le nouveau modèle économique des entreprises de presse.

Le programme prévoit également un cross populaire, la finale du tournoi de la confraternité, ainsi que la traditionnelle Nuit de la communication, consacrée à la distinction des meilleurs journalistes de l'année.

Jean-Claude Coulibaly a insisté sur la nécessité pour les participants de s'inscrire au préalable sur la plateforme de l'UNJCI et de se munir de leur carte d'accès. Il a, par ailleurs, salué l'accompagnement constant de Rimco Motors, partenaire du Super Ebony.

Placée sous le parrainage du Premier ministre Robert Beugré Mambé, cette 27e édition du Week-end des Ebony s'achèvera le 8 février par un déjeuner champêtre au Domaine Bini.