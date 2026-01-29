Madagascar: Alpinisme/Everest - Zouzar Bouka et ses fils repartent pour une deuxième tentative ambitieuse

La famille Bouka s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire sportive et culturelle. Les trois alpinistes se préparent à reprendre l'ascension de l'Everest en mai, avec pour objectif ultime de planter le drapeau malgache au sommet du monde.

Lors de leur première expédition, Zouzar Bouka avait dû interrompre son ascension au camp 2, à 6 800 mètres, en raison d'un malaise. Ses fils, Raj Alexandre et Rais, s'étaient quant à eux hissés jusqu'à 8 600 mètres, témoignant d'une préparation rigoureuse et d'une maîtrise impressionnante de la haute altitude. Cette performance, bien que marquée par la difficulté, nourrit aujourd'hui leur ambition de franchir les derniers mètres qui les séparent du sommet. « Cette année, je serai surtout le coach de mes enfants », confie Zouzar Bouka.

La préparation pour cette nouvelle tentative est minutieuse. En Autriche et en Suisse, les entraînements se concentrent sur les glaciers, l'usage des crampons et l'accompagnement par des guides spécialisés de l'Everest. La famille utilise également des tentes hypoxiques, simulant des conditions de haute altitude, afin d'habituer leur organisme à l'air raréfié des sommets. « L'entraînement est la clé », souligne Zouzar Bouka, rappelant que la sérénité et la discipline sont essentielles pour affronter les conditions extrêmes.

Palmarès bien garni

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le parcours de la famille Bouka est déjà jalonné d'exploits. Pas plus tard que le 15 janvier dernier, Zouzar Bouka atteignait le pôle Sud. Auparavant, lui et ses fils avaient hissé les couleurs nationales sur plusieurs sommets emblématiques à travers le monde.

Ces réalisations traduisent une volonté affirmée de représenter Madagascar dans les environnements les plus hostiles. « Physiquement et mentalement, nous savons que ce sera difficile.

Mais nous avons appris de l'année dernière, et avec la volonté et la préparation, nous croyons que cette fois, nous irons plus loin », a ajouté son fils Raj Alexandre. Avant de prendre le chemin de la préparation, Zouzar Bouka et Raj Alexandre ont été reçus par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Alain Désiré Rasambany, hier, lors de la cérémonie traditionnelle de Tsodrano, à la place Goulette.

Le ministre a salué ce parcours hors du commun, mettant en avant les valeurs de courage, de résilience et de transmission intergénérationnelle portées par cette famille. Pour lui, cette initiative est emblématique et inspirante pour les athlètes malgaches, tout en contribuant au rayonnement du pays à l'international.

Avec cette bénédiction, la famille Bouka s'apprête à relever l'un des plus grands défis sportifs au monde, dans une aventure qui pourrait inscrire Madagascar au sommet de l'Everest.