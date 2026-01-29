Afrique: Fédération sportive et gymnique du travail - Le sport populaire au coeur d'une conférence à Manakambahiny

L'Association pour la Sauvegarde et la Protection de l'Enfance (ASPE), en partenariat avec la Fédération sportive et gymnique du travail de La Réunion (FSGT) et l'Association Mizara ny Hay (AMIZAHAY), a organisé une conférence vendredi à la Villa Soimanga, à Manakambahiny.

L'événement visait à présenter les activités de la FSGT et à promouvoir la pratique du sport auprès du grand public malgache. Objectif : mettre en lumière le rôle du sport populaire et inviter le grand public à s'y engager.

La FSGT, forte de 92 années d'existence, revendique trois valeurs cardinales : inclusion, santé et convivialité. Loin des compétitions élitistes, elle défend une pratique ouverte à tous, où l'activité physique devient un vecteur de rencontre et de solidarité.

« Le sport est un outil d'éducation sociale », a martelé Vahinisoa Rasamoely, présidente de l'ASPE. Selon elle, la pratique régulière contribue à réduire les comportements déviants, tout en améliorant la santé et en ouvrant l'esprit.

Pour sa deuxième visite à Madagascar, après celle de 2023, Antonio Fonseca, coprésident de la FSGT, a détaillé la mission de la délégation réunionnaise : sonder les besoins des Malgaches en matière de sport populaire et explorer les pistes de collaboration avec les autorités. Durant leur séjour, les représentants ont rencontré le ministre de la Jeunesse et des Sports, des députés ainsi que des conseillers techniques auprès de la Primature. « Nous avons senti une écoute et une volonté d'accompagner notre démarche », a-t-il confié.

Avec plus de 4 200 clubs affiliés et 200 000 licenciés en France, la FSGT se présente comme une fédération reconnue, engagée dans l'éducation populaire et la citoyenneté. Les organisateurs ont insisté sur l'importance d'un sport vecteur de cohésion sociale et de bien-être, invitant les associations locales à rejoindre cette dynamique. Cette initiative marque une étape significative : ouvrir l'accès au sport à Madagascar, dans un esprit de partage et de solidarité.