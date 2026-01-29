Madagascar: Edgard Razafindravahy - « Avec Annick disparaît une grande journaliste »

« C'est avec consternation et une profonde tristesse que j'ai appris le décès d'Annick Raherimanana. » Ce sont les premiers mots d'Edgard Razafindravahy, propriétaire du Groupe Prey, auquel appartient Antsiva Radio, dont elle était l'administratrice déléguée et l'une des fondatrices.

Une collaboration de longue date liait Edgard Razafindravahy à Annick Raherimanana, au cœur de cette radio aujourd'hui parmi les plus écoutées du pays. Sa chronique figurait d'ailleurs parmi les plus suivies de la grille de programmes.

« Annick était une véritable professionnelle. Engagée, elle ne faisait jamais dans la complaisance. Elle n'avait pas froid aux yeux et ne ménageait pas ses invités. La perspicacité de ses analyses a construit, au fil des années, une crédibilité solide », souligne Edgard Razafindravahy.

Forte de plus de trente ans de journalisme, Annick Raherimanana a vu défiler presque toutes les crises politiques. « Elle était à la fois un témoin de l'histoire et un acteur du changement, grâce à son engagement en faveur du développement. C'est ainsi qu'elle a toujours dénoncé les mauvaises pratiques dans les affaires nationales. Annick était une patriote à part entière. Antsiva Radio perd un pilier et le pays perd une observatrice clairvoyante », conclut Edgard Razafindravahy.