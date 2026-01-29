Madagascar: Edgard Razafindravahy - « Avec Annick disparaît une grande journaliste »

29 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)

« C'est avec consternation et une profonde tristesse que j'ai appris le décès d'Annick Raherimanana. » Ce sont les premiers mots d'Edgard Razafindravahy, propriétaire du Groupe Prey, auquel appartient Antsiva Radio, dont elle était l'administratrice déléguée et l'une des fondatrices.

Une collaboration de longue date liait Edgard Razafindravahy à Annick Raherimanana, au cœur de cette radio aujourd'hui parmi les plus écoutées du pays. Sa chronique figurait d'ailleurs parmi les plus suivies de la grille de programmes.

« Annick était une véritable professionnelle. Engagée, elle ne faisait jamais dans la complaisance. Elle n'avait pas froid aux yeux et ne ménageait pas ses invités. La perspicacité de ses analyses a construit, au fil des années, une crédibilité solide », souligne Edgard Razafindravahy.

Forte de plus de trente ans de journalisme, Annick Raherimanana a vu défiler presque toutes les crises politiques. « Elle était à la fois un témoin de l'histoire et un acteur du changement, grâce à son engagement en faveur du développement. C'est ainsi qu'elle a toujours dénoncé les mauvaises pratiques dans les affaires nationales. Annick était une patriote à part entière. Antsiva Radio perd un pilier et le pays perd une observatrice clairvoyante », conclut Edgard Razafindravahy.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.