Afrique: Attractivité - Les influenceurs au coeur de la promotion de la Grande Île

Les influenceurs deviennent de véritables ambassadeurs du tourisme. L'Office national du tourisme de Madagascar (ONTM) relance en ce début d'année la campagne « Redorons ensemble l'image de Madagascar » (REIM), destinée à présenter le pays sous son meilleur jour, comme une destination sûre, accueillante et accessible.

Pour ce faire, l'ONTM organise un voyage inédit réunissant des influenceurs nationaux et internationaux, en partenariat avec Radisson Hotel Group, Ravinala Airports et Madagascar Airlines. Selon l'ONTM, « cette campagne est une invitation collective à mettre en valeur Madagascar et à montrer la réalité de notre pays ».

La première édition, lancée en novembre 2025, avait déjà permis à une dizaine d'influenceurs malgaches dont La Page de Tefi, Kanto Harenasoa, Aaron en parle et Neptunia de découvrir le circuit Antananarivo Ampefy Antsirabe. Leurs publications ont généré plus de 1,6 million de vues et près de 170 000 interactions, témoignant de l'intérêt des audiences locales et internationales pour Madagascar.

En 2026, le voyage prend une dimension internationale avec la participation de l'influenceuse française Camsou Travel, avec ses 264 K abonnés dans le monde, qui rejoint les créateurs malgaches pour poursuivre l'aventure jusqu'à Morondava. L'ONTM souligne que cette initiative « permet de toucher non seulement le marché français, premier émetteur vers Madagascar, mais aussi la diaspora malgache à travers le monde ».

Sur dix jours et plus de 800 kilomètres, le circuit met en lumière la richesse et la diversité de Madagascar : rencontres avec les communautés locales, immersion culturelle, gastronomie, loisirs et nature, notamment à l'Allée des Baobabs et dans la réserve de Kirindy. Les influenceurs partageront leurs expériences via leurs réseaux sociaux, touchant plus de 3 millions de personnes.

Selon l'ONTM, l'objectif est que « la Grande Île reste visitable toute l'année, offrant des expériences variées pour tous les voyageurs ». Grâce à ces ambassadeurs numériques, Madagascar s'affirme comme une destination incontournable de l'océan Indien.