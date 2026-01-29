Madagascar: Jonah Razafindratsima - Le maire réélu intensifie les projets locaux

Le maire, réélu pour un second mandat, a détaillé les actions en cours pour renforcer la sécurité, améliorer les infrastructures et concrétiser les projets de développement de sa commune.

Lors de sa prise de parole avant-hier, à l'occasion du lancement de l'enrôlement biométrique dans la Commune rurale d'Ambohijanaka, l'édile Jonah Razafindratsima a expliqué que « actuellement, la direction administrative en vue de la Refondation se poursuit » et a affirmé être « prêt à collaborer avec le gouvernement pour développer la commune rurale ».

Il a souligné que « les négociations se poursuivent et concrétisent les projets promis à la population » et que « nous sommes désormais en pleine mise en oeuvre ». D'un côté, la localité de Mahabo Andoharanofotsy, autrefois classée zone rouge, a retrouvé l'ordre grâce à l'intervention conjointe des forces de sécurité et de la commune. En revanche, le secteur d'Ambodiakondro reste vulnérable ; le commandant de compagnie sera ainsi chargé « du maintien de la paix dans la commune rurale d'Ambohijanaka », a-t-il précisé.

Adoption

D'un autre côté, le maire a rappelé que « le mauvais état des routes dû aux fortes pluies » reste le principal problème et que « l'entretien est prévu dans le plan d'adoption des lois et des budgets (PLF 2026) ».

Les travaux seront financés par le budget communal et gérés localement. Un projet mené avec Caritas Madagascar a permis de « nettoyer avec succès la digue » et a contribué à augmenter les récoltes de riz et de légumes, approvisionnant Andoharanofotsy, Nosibe, Antananarivo et les environs, a-t-il ajouté.