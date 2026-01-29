Madagascar: Ampitatafika - Un présumé cambrioleur lynché par la foule

Un individu soupçonné de vol avec effraction a été grièvement blessé avant d'être pris en charge par les autorités, tôt dans la matinée du mardi 27 janvier 2026, à Ambodirano Sud, fokontany d'Ambohibary, commune rurale d'Ampitatafika, district d'Antananarivo Atsimondrano.

Vers 4 h 20 du matin, des éléments du poste fixe de Faliarivo ont été alertés par des habitants, accompagnés de membres de l'Andrimasompokonolona, qui ont conduit sur place un homme inconscient et présentant de graves blessures.

Selon les premières informations, il s'agit d'un individu surpris en pleine tentative de cambriolage. Les faits se seraient déroulés lorsque deux personnes au comportement suspect ont été repérées par des membres de l'Andrimasompokonolona.

Interpellés, les deux individus auraient immédiatement pris la fuite, donnant lieu à une poursuite. L'un d'eux a été rattrapé après avoir opposé une vive résistance, tandis que son complice est parvenu à s'échapper après avoir abandonné les objets qu'il transportait, dont un ordinateur portable et une tablette. Les recherches menées par le fokonolona ont ensuite permis d'identifier une habitation du quartier comme étant la cible du cambriolage.

Le propriétaire des lieux n'aurait pris connaissance de l'effraction qu'après l'interpellation du suspect. Grièvement blessé lors de la poursuite et de l'intervention de la foule, l'homme a été évacué vers le CHU Joseph-Ravoahangy-Andrianavalona, accompagné de représentants du fokonolona.

Les autorités ont rappelé à cette occasion l'importance de ne pas recourir à la justice populaire et d'alerter sans délai les forces de l'ordre en cas de faits suspects. Aucune pièce d'identité n'a été retrouvée sur le suspect arrêté, inconnu des habitants du quartier.

Il s'agit d'un homme d'environ 30 ans, de teint clair, mesurant approximativement 1,65 m. Les objets récupérés ont été restitués à leur propriétaire après vérification. Le poste fixe de Faliarivo est chargé de l'enquête, tandis que les investigations se poursuivent afin de retrouver le second suspect, toujours en fuite.