Cote d'Ivoire: Forum de l'Insertion Professionnelle à Abidjan - La 5e édition officiellement lancée

La 5e édition du Forum de l'Insertion Professionnelle a été officiellement lancée, ce mercredi, à Abidjan-Cocody. Cette initiative majeure est dédiée à la promotion de l'employabilité, de l'entrepreneuriat et du mentorat des jeunes en Côte d'Ivoire.

La cérémonie a été présidée par Mme Aïssata Sidibé N'Dia, directrice générale d'Afrique Femme et initiatrice du Forum, en présence de plusieurs acteurs clés du secteur de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle était notamment accompagnée de Mme Karitia Coulibaly De Medeiros, directrice générale de l'Agence de Formation Professionnelle (AGEFOP), et de M. Yannick Gnaman, chef de l'Agence Prestige à l'Agence Emploi Jeunes.

Cette 5e édition est organisée en collaboration avec le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, ainsi que l'Agence Emploi Jeunes. Elle s'inscrit dans une dynamique de renforcement des mécanismes d'accès des jeunes diplômés au marché du travail, à travers un dispositif structuré combinant formation qualifiante, mentorat, entrepreneuriat et opportunités professionnelles concrètes.

Un accent particulier est mis sur la mise en place d'un réseau de mentorat informel, composé de professionnels expérimentés qui s'engagent bénévolement à accompagner les jeunes dans la construction et l'orientation de leur parcours professionnel.

Le Forum se déroulera en plusieurs sessions étalées sur l'année 2026. La première session, consacrée à la relation client et au digital, comprend un appel à candidatures, des entretiens de sélection, ainsi qu'une formation prévue du 2 au 13 février 2026. Les sessions suivantes se tiendront à Abidjan et à Adzopé, avec au programme des formations spécialisées, des visites de terrain, des sessions de pitch pour jeunes entrepreneurs et une cérémonie officielle de remise de diplômes prévue le 6 juin 2026 au Sofitel Hôtel Ivoire.

Au total, soixante-dix jeunes diplômés bénéficieront de stages de perfectionnement et d'un accompagnement ciblé visant à renforcer leurs compétences, notamment dans les domaines du digital, de l'intelligence artificielle, de la finance, de la banque et de la gestion d'entreprise. Le Forum respecte une stricte parité, avec 50 % de femmes et 50 % d'hommes, tous titulaires d'au moins un Bac+2.

Grande innovation de cette édition, le Mentoring Day marque le lancement d'un programme national de mentorat et de réseautage professionnel. Portée par Afrique Femme, cette initiative ambitionne de rapprocher les jeunes des réalités du monde professionnel à travers des échanges directs avec des mentors issus de secteurs stratégiques.

À travers cette 5e édition du Forum de l'Insertion Professionnelle, Afrique Femme réaffirme son engagement en faveur de l'autonomisation économique des jeunes et du développement du capital humain en Côte d'Ivoire.