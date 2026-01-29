Congo-Kinshasa: Expert en informatique, Claude Dissa appelle à la protection des données personnelles sur les réseaux sociaux

L'expert en informatique Claude Dissa recommande aux utilisateurs de réseaux sociaux de veiller à la protection de leurs données personnelles.

Il a lancé cet appel à l'occasion de la Journée mondiale de la protection des données, célébrée chaque année le 28 janvier.

« Quelqu'un peut voler votre identité. En plus, lorsque vous partagez une photo ou une vidéo pour montrer que vous êtes dans une autre ville, vous transmettez involontairement des informations aux bandits pour leur dire que vous n'êtes pas à la maison. Ils peuvent en profiter pour cambrioler », a alerté Claude Dissa.

Pour certains spécialistes, l'exposition excessive sur les réseaux sociaux peut favoriser des cas d'escroquerie, d'usurpation d'identité et même de chantage. Une situation qui peut avoir de graves conséquences sur la famille, les proches, voire l'emploi des victimes.

Sur Facebook, WhatsApp ou TikTok, de nombreuses personnes publient chaque jour leurs photos, numéros de téléphone ou lieux de résidence pour diverses raisons : promotion de leurs activités commerciales, immortalisation de certains événements ou simple divertissement.

C'est le cas de Sandrine Mave, utilisatrice régulière des réseaux sociaux :

« Je m'en sers pour garder des souvenirs. J'immortalise des moments avec de petites vidéos et des photos, parce que le téléphone peut se perdre ».

De son côté, Matala Dembo affirme avoir bloqué son compte Facebook après avoir été victime d'un piratage par des inconnus.

Pour lui, les réseaux sociaux servent à la fois à promouvoir ses affaires et à se détendre après une longue journée de travail, notamment à travers TikTok et WhatsApp.

« Tu peux vendre tes produits en ligne et cela te rapporte de l'argent. Mais après une journée chargée de travail, tu peux aussi te divertir le soir, par exemple sur TikTok », a fait savoir Matala Dembo.

A l'occasion de la Journée mondiale de la protection des données, les Nations unies invitent chacun à prêter attention à ce qu'il partage sur Internet.