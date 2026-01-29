Afrique: CAN 2025 - L'entraîneur du Sénégal, Pape Thiaw, suspendu pour 5 matchs officiels

Près de deux semaines après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), remportée par le Sénégal, le Jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) a prononcé plusieurs sanctions.

Il a suspendu Pape Bouna Thiaw, sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, pour cinq (5) matchs officiels de la CAF, pour comportement antisportif, violation des principes de fair-play et d'intégrité, et atteinte à l'image du football. Le technicien sénégalais devra également payer une amende de 100 000 USD.

Iliman Cheikh Baroy Ndiaye, joueur de l'équipe nationale du Sénégal, est interdit de jouer deux matchs officiels de la CAF pour comportement antisportif envers l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala.

Son coéquipier Ismaïla Sarr est également suspendu pour deux rencontres officielles de la CAF, pour comportement antisportif envers le même arbitre. L'organe faîtier du football africain inflige à la Fédération sénégalaise de football une amende de 300 000 USD pour le comportement inapproprié de ses supporters, ayant porté atteinte à l'image du football.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette instance est en outre sommée de payer une amende supplémentaire de 300 000 USD pour le comportement antisportif de ses joueurs et de son encadrement technique, en violation des principes de fair-play, de loyauté et d'intégrité.

Elle devra également s'acquitter d'une amende de 15 000 USD pour faute disciplinaire, cinq (5) joueurs ayant reçu des avertissements.

La Fédération royale marocaine de football également sanctionnée

Le Jury disciplinaire a décidé de suspendre Achraf Hakimi, joueur de l'équipe nationale du Maroc, pour deux matchs officiels de la CAF, dont un (1) avec sursis pendant une durée d'un (1) an à compter de la date de la décision, pour comportement antisportif.

Ismaël Saibari, joueur de l'équipe nationale du Maroc, a écopé d'une suspension de trois matchs officiels de la CAF pour comportement antisportif, ainsi que d'une amende de 100 000 USD.

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) devra payer une amende de 200 000 USD en raison du comportement inapproprié des ramasseurs de balles du stade.

La CAF reproche également à l'équipe nationale marocaine d'avoir envahi la zone d'examen de la VAR et entravé le travail de l'arbitre, en violation des articles 82 et 83 du Code disciplinaire de la CAF.

L'instance chérifienne devra par ailleurs s'acquitter d'une amende de 15 000 USD après que ses supporters ont utilisé des lasers lors de la finale de la CAN 2025.