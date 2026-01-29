Congo-Kinshasa: Football, les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Ligue des champions

29 Janvier 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Ligue des champions, 8e et dernière journée de la phase de ligue

Vainqueur du Slavia Prague (1-4), Pafos échoue aux portes des barrages. Le champion chypriote se classe à la 26e journée, à égalité de points avec le Benfica Lisbonne, 24e et dernier qualifié.

C'est à la différence de but (-3 contre -2) que s'est joué le destin du club de Mons Bassouamina, qui sort la tête haute (2 succès, 3 nuls et 3 défaites). Remplaçant, l'international est, lui, entré à la 77e, alors que son équipe menait 2-1.

Pour Marseille, c'est en revanche la douche froide. Les co-équipiers de Darryl Bakola, resté sur le banc, coulent à Bruges (0-3) et sont doublés sur le fil par Benfica, qui arrache sa qualification au bout des arrêts de jeu grâce à un but de la tête de son gardien, Trubin, face au Real (4-2).

Les Marseillais terminent à la 25e place, avec 9 points, comme le Benfica et Pafos. Grosse déception pour l'équipe entraînée par De Zerbi.

