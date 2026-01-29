Madagascar: Frédéric Rakotoniaina - « L'enrôlement biométrique facilite l'identification des personnes »

interview

Le maire de la commune rurale de Tanjombato donne des points d'éclairage sur l'enrôlement biométrique.

Quels sont les avantages de l'enrôlement biométrique pour les citoyens ?

L'enrôlement biométrique présente de nombreux avantages pour la population. Le premier est le fait que chaque personne dispose d'une identité unique. Cela signifie que chacun est reconnu comme un individu à part entière, sans possibilité de confusion avec une autre personne. En d'autres termes, une personne est elle-même et il n'existe aucun autre individu identique à elle.

En quoi cette identité unique constitue-t-elle un atout important ?

Cette identité unique est particulièrement importante dans des situations difficiles. Par exemple, lorsqu'une personne perd ses documents ou est victime d'un accident loin de son domicile et qu'elle ne dispose pas de sa carte nationale d'identité, il devient possible de l'identifier grâce aux données biométriques. Même sans documents, l'identité de la personne peut être établie.

Comment se fait cette identification biométrique ?

L'identification peut se faire à partir de l'iris de l'oeil ou des empreintes digitales. Il suffit d'utiliser un appareil spécifique placé près de l'oeil ou destiné à la lecture des empreintes digitales. Grâce à cet équipement, l'identité de la personne peut être retrouvée rapidement.

Ces équipements seront-ils disponibles partout ?

Oui. Toutes les communes seront dotées de ces appareils biométriques. Cela permettra une identification rapide et fiable sur l'ensemble du territoire.

Quelles informations peuvent être consultées grâce à ces dispositifs ?

Une fois l'identification effectuée, les informations personnelles apparaissent automatiquement à l'écran. Il s'agit notamment du nom, de l'adresse, de l'âge, des parents de la personne concernée, ainsi que de ses empreintes digitales.

Quels changements cela apporte-t-il dans les démarches administratives ?

L'un des avantages majeurs de l'enrôlement biométrique est la simplification des procédures administratives au sein des services publics. Les citoyens n'auront plus besoin de présenter systématiquement leur carte nationale d'identité, puisque l'identification pourra se faire directement à partir des empreintes digitales.

L'enrôlement biométrique a-t-il d'autres impacts au niveau national ?

Oui. Ce système permet d'identifier et de distinguer chaque citoyen grâce à l'attribution d'un numéro unique. Il facilite également la connaissance du nombre de personnes majeures. Par ailleurs, il contribue à la simplification du fonctionnement de l'administration publique.

Qu'en est-il de la sécurité et de la lutte contre la fraude ?

L'enrôlement biométrique renforce la protection des citoyens en empêchant les tentatives de fraude ou d'usurpation d'identité. Il constitue également un outil important dans la lutte contre la corruption, en limitant les possibilités de falsification des documents et des identités.