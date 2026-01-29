Madagascar: Accompagnement des jeunes vers un avenir durable

29 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Les passerelles entre le monde académique et le monde professionnel sont renforcées. Des jeunes sont accompagnés vers un avenir durable, grâce au partenariat entre Airtel Madagascar et ESCM Business School. Ils s'unissent pour former les talents de demain en accompagnant la jeunesse malgache vers une insertion professionnelle durable et en valorisant les talents de demain.

« Airtel a toujours eu à cœur la jeunesse et plus encore aujourd'hui, avec les défis et les opportunités liés à la transformation digitale. Nous croyons profondément que chaque jeune mérite une chance de se former, de développer ses compétences, de grandir et de participer activement au développement de Madagascar », a déclaré Anne-Catherine Tchokonté, directrice générale d'Airtel Madagascar, hier.

Ce partenariat s'articule autour de plusieurs axes majeurs, à savoir : la mise à disposition du matériel permettant un accès gratuit à Internet pour les étudiants de l'ESCM pendant toute la durée du partenariat ; des opportunités de stages et d'alternance au profit des étudiants de l'ESCM, afin de renforcer leur expérience professionnelle et leur employabilité ; l'organisation de conférences, ateliers, études de cas et interventions métiers, animés par des experts d'Airtel Madagascar, pour rapprocher théorie et pratique ; l'accompagnement de projets académiques et éducatifs à travers un appui logistique, du parrainage et un engagement en faveur de l'excellence.

