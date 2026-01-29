Madagascar: Découverte de plusieurs produits périmés

Le Président de la Refondation de la République de Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina, a donné des instructions pour ouvrir immédiatement des investigations face à la propagation inquiétante de denrées périmées sur les marchés. Plusieurs produits ont été saisis.

Poison silencieux. Antananarivo et Mahajanga ont été le théâtre de saisies de plusieurs produits périmés et avariés, cette semaine. À Tanjombato, une entreprise de stockage dissimulait dans son centre plusieurs denrées à usage quotidien dont la date de péremption était dépassée.

Une opération menée par la Cellule anticorruption et le ministère du Commerce et de la Consommation a permis de découvrir, mardi, 120 sacs de sucre de 50 kg périmés et totalement avariés, 5 000 cartons de savon sans date de péremption ou périmés, 73 bidons de 250 litres de shampooing périmé, 5 000 cartons de savon « citron frais » périmé.

À Mahajanga, la Direction régionale du Commerce et de la Consommation a saisi des produits périmés ou falsifiés chez un détaillant et un grossiste. Parmi ces produits figuraient notamment 41 cartons de lait concentré périmés.

« Certains ont été falsifiés : la date de consommation a été modifiée jusqu'en décembre 2026 (ndlr : la date de péremption exacte est décembre 2025 pour ces produits) », précise le directeur régional du Commerce et de la Consommation (DRCC) de Boeny. Dans l'entrepôt du grossiste, 32 cartons de biscuits Mini Tuc périmés ont également été saisis, ainsi que 35 cartons de lait Candia 1 L et 88 cartons de différents types de biscuits, eux aussi périmés et réservés pour destruction.

Risques mortels

Le Dr Christian Rakotonindrina, spécialiste en toxicologie au service de Réanimation médicale et de toxicologie clinique du CHU Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA), met en garde.« Une fois périmé, un produit peut se détériorer et produire des substances toxiques.

La plupart des produits de consommation, notamment ceux sous emballage, sont fabriqués à base de produits chimiques qui sont nécessaires pour la conservation ou le mélange d'ingrédients. Ce qui peut présenter des risques graves, voire mortels, lorsqu'ils deviennent toxiques », explique ce médecin.

Les produits ont été saisis. L'entreprise de stockage à Tanjombato a été fermée. La Présidence a annoncé l'ouverture immédiate d'une enquête pour déterminer comment ces produits ont été introduits dans le pays et pour examiner tous les documents y afférents.

Des sources avisées recommandent aux consommateurs la plus grande vigilance, de vérifier constamment les dates d'expiration, notamment face aux produits bradés sur le marché. « Ils sont écoulés à bas prix car leur date de péremption approche, voire est déjà dépassée », avertit une source.