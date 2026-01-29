Madagascar: Des projets de recherche scientifique soutenus

Neuf équipes de recherche à Madagascar ont bénéficié de subventions du DEEP Madagascar Challenge Fund afin de mener des projets destinés à produire des données probantes pour soutenir la lutte contre l'extrême pauvreté et éclairer les politiques publiques.

Les projets portent sur des enjeux majeurs tels que le changement climatique, l'exploitation minière, l'agriculture durable, la santé des sols, la migration interne ainsi que la marginalisation des communautés vulnérables, en milieux rural et urbain.

Les recherches menées visent à fournir aux décideurs publics des résultats alignés sur les priorités nationales, afin d'orienter les politiques, programmes et stratégies de développement. « L'ensemble du dispositif est encadré par un Comité national de pilotage, composé de chercheurs, de décideurs et de praticiens issus des secteurs public et privé, chargé de veiller à l'utilisation effective des résultats de recherche », précise un communiqué publié avant-hier.

Les responsables du programme soulignent l'importance d'une approche fondée sur le leadership local, la valorisation des savoirs endogènes et la collaboration étroite entre chercheurs et acteurs institutionnels, afin de garantir un impact durable sur la réduction de la pauvreté et le renforcement de la résilience des populations.

Membre du Comité national de pilotage, le Professeur Jonah Ratsimbazafy estime que : « Pour Madagascar, la conservation n'est pas une option ; elle est indissociable de la lutte contre la pauvreté et de la survie quotidienne.

En faisant progresser la recherche et en transformant la science en action, ces lauréats contribuent à protéger notre biodiversité unique tout en élargissant l'accès aux revenus, à la sécurité alimentaire et aux moyens de subsistance de base pour les communautés les plus vulnérables. Leur impact va bien au-delà de la conservation, en contribuant directement à la réduction de la pauvreté, à la résilience et à un développement inclusif et durable pour la nation. »

« Mis en place en partenariat avec l'ONG malgache ARAKE, le fonds a lancé son appel à candidatures en mai 2025 et a enregistré 106 propositions. À l'issue du processus de sélection, neuf projets ont été retenus », nous confie une source proche du dossier.