Congo-Kinshasa: Dr Bwin Muyeke - « La nuisance sonore est un assassin silencieux largement ignoré »

La nuisance sonore constitue un véritable danger pour la santé publique, souvent sous-estimé par la population. C'est l'alerte lancée par le Dr Bwin Muyeke, spécialiste en oto-rhino-laryngologie (ORL), lors de son intervention dans l'émission « Miroir » diffusée mercredi 28 janvier sur Radio Okapi.

Selon ce professionnel de santé, l'exposition répétée et prolongée aux bruits excessifs peut entraîner de graves conséquences sur l'organisme humain.

À Kinshasa, la nuisance sonore est omniprésente : bars et terrasses diffusant de la musique à forte intensité jusque tard dans la nuit, concerts et karaokés improvisés, églises installées dans des quartiers résidentiels opérant dès l'aube, ou encore commerces situés à proximité des écoles utilisant la musique comme moyen d'attraction.

Autant de sources de bruit qui, selon le Dr Bwin Muyeke, ont des effets néfastes à court et à moyen terme sur la santé.

« L'exposition permanente aux bruits peut provoquer l'hypertension artérielle et endommager progressivement le système auditif », a-t-il averti.

Le spécialiste plaide ainsi pour une prise de conscience collective et un meilleur encadrement de la pollution sonore, afin de protéger la santé et le bien-être des populations urbaines.