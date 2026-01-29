Congo-Kinshasa: Dr Bwin Muyeke - « La nuisance sonore est un assassin silencieux largement ignoré »

29 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La nuisance sonore constitue un véritable danger pour la santé publique, souvent sous-estimé par la population. C'est l'alerte lancée par le Dr Bwin Muyeke, spécialiste en oto-rhino-laryngologie (ORL), lors de son intervention dans l'émission « Miroir » diffusée mercredi 28 janvier sur Radio Okapi.

Selon ce professionnel de santé, l'exposition répétée et prolongée aux bruits excessifs peut entraîner de graves conséquences sur l'organisme humain.

À Kinshasa, la nuisance sonore est omniprésente : bars et terrasses diffusant de la musique à forte intensité jusque tard dans la nuit, concerts et karaokés improvisés, églises installées dans des quartiers résidentiels opérant dès l'aube, ou encore commerces situés à proximité des écoles utilisant la musique comme moyen d'attraction.

Autant de sources de bruit qui, selon le Dr Bwin Muyeke, ont des effets néfastes à court et à moyen terme sur la santé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« L'exposition permanente aux bruits peut provoquer l'hypertension artérielle et endommager progressivement le système auditif », a-t-il averti.

Le spécialiste plaide ainsi pour une prise de conscience collective et un meilleur encadrement de la pollution sonore, afin de protéger la santé et le bien-être des populations urbaines.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.