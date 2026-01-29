Congo-Kinshasa: Un mort et plusieurs blessés dans des attaques de miliciens à Iga-Barrière et Pimbo

Le territoire de Djugu, dans la province de l'Ituri, est à nouveau secoué par des violences armées. Dans la nuit de mardi à mercredi 28 janvier, des miliciens ont attaqué des civils dans les localités d'Iga-Barrière et de Pimbo, brisant une accalmie de trois mois. Le bilan provisoire fait état d'un mort, de trois blessés et d'un enlèvement.

Cette recrudescence de l'insécurité, attribuée aux milices CRP et CODECO, a plongé les centres commerciaux de la région dans une psychose totale, paralysant les activités économiques.

L'attaque la plus meurtrière a eu lieu à Iga-Barrière, centre situé à 25 kilomètres au nord de Bunia. Des hommes armés, identifiés par les autorités militaires comme appartenant à la Convention pour la Révolution Populaire (CRP), ont ouvert le feu sur des clients dans un bistrot.

Quatre personnes ont été atteintes par les projectiles. L'une d'entre elles a succombé sur place, tandis que les trois autres blessés ont été évacués en urgence vers Bunia pour des soins appropriés. Malgré l'intervention des FARDC, les assaillants ont réussi à se replier dans la brousse environnante.

Harcèlement de la CODECO à Pimbo et Kaba

Parallèlement, la milice CODECO a mené des actions de harcèlement dans la localité de Pimbo le lundi soir. Si aucun mort n'est à déplorer suite aux tirs en direction des civils, la tension reste vive :

Paralysie économique : Les boutiques et marchés sont restés fermés ce mercredi.

Enlèvement : Un civil a été capturé par les assaillants dans la localité voisine de Kaba.

Riposte : Base temporaire de la MONUSCO et patrouilles conjointes

Pour parer à l'urgence et prévenir de nouvelles incursions, une réponse militaire coordonnée a été mise en place. Les Casques bleus de la MONUSCO ont installé une base temporaire à Pimbo pour assurer une présence dissuasive.

Des patrouilles conjointes entre la force de l'ONU et les FARDC ont été renforcées sur les axes principaux de Djugu. L'armée congolaise se dit en état d'alerte maximale pour contenir les menaces de ces groupes armés qui continuent de cibler délibérément les populations civiles