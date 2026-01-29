Togo: Poteaux cassés, ampoules des lampadaires grillées ou défaillantes... - Les constats du MMLK !

Togo / Grande Voie de Contournement : Poteaux Cassés, Lampadaires Grillés et Déffaillants

L'obscurité fait la loi et les accidents de la circulation se multiplient, plongeant les usagers dans une insécurité routière croissante.

Situation

Connue comme une voie express reliant CIMTOGO au poste juxtaposé de Noépé, la grande voie de contournement vise à décongestionner le centre-ville de la capitale togolaise. Elle représente un véritable soulagement pour les populations et facilite les déplacements vers les banlieues du Grand Lomé.

Problèmes d'éclairage

Cependant, cette voie connaît une forte affluence en soirée, et les usagers expriment depuis quelque temps de vives inquiétudes quant à l'éclairage public. À vue d'oeil, la majorité des poteaux sont cassés, vraisemblablement à la suite de sorties de route, laissant de longues portions totalement plongées dans l'obscurité. De plus, de nombreux lampadaires sont grillés depuis longtemps et les poteaux encore debout ne servent plus que d'ornement. Selon les usagers qui longent la voie jusqu'au poste juxtaposé, certains lampadaires n'ont jamais été allumés depuis le bitumage.

Conséquences

En conséquence, la voie alterne entre obscurité totale et faible éclairage, compliquant sérieusement la circulation des véhicules et des piétons. Dans cet état d'insécurité, les accidents de la circulation surviennent presque quotidiennement. D'autres artères de la capitale présentent les mêmes désagréments pour les populations.

Appel à l'action

Face à cette situation préoccupante, le Mouvement Martin Luther King (MMLK) appelle le District Autonome du Grand Lomé (DAGL) et les ministères compétents à prendre au sérieux cette alerte, afin de revoir et réhabiliter l'éclairage public sur ces voies en général, et sur la grande voie de contournement en particulier, l'une des artères majeures de la capitale.

Le 29 janvier 2026Lomé, TOGOMOUVEMENT MARTIN LUTHER KING - « la voix des sans voix »