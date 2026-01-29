Gabon: Renforcement des compétences informatiques au sein de l'ONG SCDOGa

L'ONG DrépaZéroCytose Gabon (SCDOGa) a organisé une MasterClass pour renforcer les compétences informatiques de ses membres et partenaires. La formation, dispensée par le Dr Donald Romarick Rotimbo Mbourou, a porté sur les outils Microsoft Office (PowerPoint, Word et Excel).

L'ONG DrépaZéroCytose Gabon (ONG SCDOGa) est une organisation non gouvernementale dont le fer de lance est la lutte contre la drépanocytose. Elle a pour missions, la prise en charge des personnes souffrant de la drépanocytose et d'autres hémoglobinopathies, le soutien à la recherche, l'éducation sur la drépanocytose et la promotion d'un programme National de lutte contre la Drépanocytose au Gabon. Une MasterClass pour renforcer les compétences informatiques de ses membres et partenaires a été organisée à cet effet. Ladite formation, dispensée par le Dr Donald Romarick Rotimbo Mbourou vise plusieurs buts.

Objectifs de la formation :

Renforcer les capacités informatiques des participants

Améliorer la maîtrise des outils bureautiques pour une meilleure communication et promotion

Préparer les participants à un examen d'assimilation des compétences.

Cette formation aussi riche que diverses a proposé plusieurs modules au bénéfice des participants qui eux, n'ont eu de cesse d'apprécier ce rendez-vous du donner et du recevoir à sa juste valeur. " Nous avons apprécié cette session de formation qui ajoute une corde de plus à nos différents arcs. Nous avons beaucoup appris et nous remercions les initiateurs de cette session de formation" a confié un des participants.

Sessions de formation :

PowerPoint (8 janvier 2026) : création de présentations, utilisation de formes et d'images ;

Word (16 janvier 2026) : traitement de texte, création de documents professionnels

Excel (22 janvier 2026) : gestion de données, création de tableaux et graphiques

Les participants ont salué la qualité et la gratuité de la formation, qui leur a permis d'améliorer leurs compétences en outils numériques. Ils ont promis mettre en application ce qu'ils ont appris et mettre au service de ceux qui en ont besoin.