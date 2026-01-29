Burkina Faso: Institut supérieur d'études de protection civile - Jour de rentrée pour 31 nouveaux stagiaires

L'Institut supérieur d'études et de protection civile a organisé la cérémonie d'entrée de la 14e promotion de la formation initiale d'officiers sapeurs-pompiers, le mercredi 28 janvier 2026, à Ouagadougou.

Ils sont au total 31 stagiaires venus de 15 pays d'Afrique dont 5 femmes qui vont bénéficier d'une formation de cinq mois à l'Institut supérieur d'études de protection civile des sapeurs-pompiers (ISPEC). La rentrée officielle a été présidée par le commandant de la brigade nationale de sapeurs-pompiers, le colonel Daba Naon, dans la matinée du mercredi 28 janvier 2026, au sein de l'institut à Ouagadougou.

Selon lui, la diversité des nationalités représentées dans cette promotion est une richesse inestimable. « Elle incarne l'esprit de solidarité et de coopération qui doit nous guider à travers le continent », a-t-il poursuivi. Le commandant de la brigade nationale de sapeurs-pompiers a fait savoir que le capitaine Benoît Pascal Oulé et le lieutenant Théophile Tapsoba vont officier dans cette formation, en qualité de directeurs de cours et directeur de cours adjoint, avec l'appui de six sous-officiers. Daba Naon a encouragé les stagiaires et les a exhortés au courage et à l'engagement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Au regard des réalités sécuritaires et humanitaires actuelles, du changement climatique, l'urbanisation rapide, l'exacerbation des risques technologiques et les défis sécuritaires, il est nécessaire que les soldats du feu, alias anges gardiens, améliorent leurs capacités d'interventions », a-t-il déclaré.

De son avis, cette formation sera exigeante, en alliant théorie et pratique, un commandement opérationnel et leadership. « C'est avec un profond sentiment d'engagement que le commandant de l'institut supérieur d'études de protection civile des sapeurs-pompiers et toute son équipe ont accueilli la 14e promotion de la formation initiale des officiers sapeurs-pompiers », a-t-il conclu.

Le directeur des cours, le capitaine Pascal Benoit Oulé, a révélé que la formation initiale des officiers est un stage qui s'étale du 26 janvier au 19 juin 2026. « Cette formation est modulaire et progressive. On aura entre autres, des modules sur le secourisme, le chef de garde d'incendie qui est le coeur même du stage et le commandement », a-t-il détaillé.

Les stagiaires ont exprimé leur satisfaction pour la participation à cette formation. C'est le cas de l'enseigne de vaisseau de 2e classe, Christian Bernard Ebène du Cameroun.

Il a confié que l'ISPEC est très reconnue en Afrique de l'Ouest pour les stages concernés. « Nos attentes et espérances pour notre passage au sein de cet institut sont d'acquérir les techniques d'interventions nécessaires pour pouvoir travailler sur les terrains dans nos différents pays », a-t-il ajouté. Idem pour Seyni Badjo Mohamane du Mouvement national des sapeurs-pompiers du Niger. ll a déclaré être là pour s'outiller de connaissances théoriques et pratiques afin de les mettre en pratique sur le terrain pour sauver des vies et les transmettre à ses cadets. « Je remercie les autorités du Burkina Faso et les responsables de l'institut pour l'accueil qui nous a été réservé pour débuter ce stage de formation », a-t-il dit.